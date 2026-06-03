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Corpus Christi: veja o que abre e fecha no feriado prolongado na Grande Belém

A população deve ficar atenta às mudanças e aos horários especiais anunciados para o dia

Ayla Ferreira
fonte

Devido ao feriado prolongado, diversos órgãos, espaços públicos e serviços terão seu funcionamento alterado. (Foto: Pedro Guerreiro | Agência Pará)

Celebrado anualmente 60 dias depois da Páscoa, sempre em uma quinta-feira, o feriado de Corpus Christi será celebrado este ano no dia quatro de junho. Devido ao feriado prolongado, diversos órgãos, espaços públicos e serviços terão seu funcionamento alterado na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5). A população deve ficar atenta às mudanças e aos horários especiais anunciados para o dia.

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Veja o que irá mudar:

Governo do Pará

Não haverá expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo estadual na quinta-feira (4) e sexta-feira (5).

Estação das Docas

Funcionamento: 10h à 00h na quinta-feira (4) e 10h à 1h na sexta-feira

Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Funcionamento: 8h às 18h na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5)

Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna"

Funcionamento: 6h às 17h na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5)

Museus e espaços culturais da Secult

Funcionamento: 9h às 17h

Espaços: Museu do Marajó, Museu do Estado do Pará, Museu de Arte Sacra, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Forte do Presépio, Museu da Imagem e do Som, Centro Cultural Palacete Faciola e Memorial Parque Cemitério Soledade

Parque da Residência

Funcionamento: 9h às 17h

Parque da Cidade

Funcionamento: 8h às 22h, com entrada até 21h30

Visitas guiadas no Theatro da Paz

Funcionamento: visitas guiadas de uma em uma hora, das 9h às 12h e das 14h às 17h na quinta feira (4) e na sexta-feira (5)

Estações Cidadania

Funcionamento: fechadas na quinta-feira (4) e sexta-feira (5)

Espaço São José Liberto

Funcionamento: 10h às 14h na quinta-feira (4) e 10h às 18h na sexta-feira (5)

Terminais hidroviários

Funcionamento normal.

Terminal Hidroviário de Belém: 5h às 18h

Terminal Hidroviário de Tamandaré: 5h às 23h

Terminal Hidroviário de Icoaraci: 5h às 19h.

Porto da Balsa de Icoaraci: 24h - confira com a empresa o horário de embarque e desembarque de carga e pessoas.

Usinas da Paz

Fechadas na quinta e na sexta-feira. Reabrem apenas no sábado

Unidades de saúde estaduais

Funcionamento:

Prefeitura de Belém

Os órgãos administrativos da Prefeitura não terão expediente nos dois dias.

Saúde

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), no feriado (4) e na setxa-feira (5), apenas as unidades de urgência e emergência funcionarão normalmente:

  • Postão de Icoaraci;

  • Postão do Jurunas;

  • UBS Cotijuba;

  • UBS Outeiro;

  • UBS Tapanã;

  • UBS Carananduba;

  • UBS Baía do Sol.

  • HPSM Mário Pinotti (PSM da 14);

  • HPSM Dr. Humberto Maradei (PSM do Guamá);

  • Hospital Geral de Mosqueiro;

  • 5 UPAs: Jurunas, Terra Firme, Marambaia, Sacramenta e Icoaraci.

Espaço Acolher

Funcionamento: normal no feriado (4) e no ponto facultativo (5), das 19h às 7h

Serviços veterinários

Hospital Municipal Veterinário (HVet)

Funcionamento: normal no feriado (4) e no ponto facultativo (5), das 7h às 19h

Clínica Veterinária Municipal e os trailers do programa Belém Animal Itinerante

Funcionamento: atendimentos suspensos no período

Novo Restaurante Popular

Funcionamento: normal no feriado (4) e no ponto facultativo (5), das 11h às 15h

Mercado de São Brás

Funcionamento: normal no feriado (4), de 10h às 00h,  e no ponto facultativo (5), de 10h à 1h

Solar da Beira

Funcionamento: fechado no feriado (4) e aberto na sexta-feira (5)

Espaços Culturais

Museu de Arte de Belém (Mabe), Palacete Bolonha e Biblioteca Municipal Avertano Rocha: fechados no feriado (4) e no ponto facultativo (5)

Bosque Rodrigues Alves

Funcionamento: normal no feriado (4) e no ponto facultativo (5), das 8h às 16h, com ingresso no valor de R$ 2

Zeladoria Urbana

Serviços administrativos: não funcionarão no ponto facultativo (5).

Hub do Pix

Quinta-feira (4): fechado

Sexta-feira (5): funcionamento normal, das 8h às 12h e das 14h às 17h

Ecopontos

Quinta-feira (4): atendimento até as 14h

Sexta-feira (5): não haverá funcionamento

Serviços essenciais de limpeza urbana: seguirão sendo executados

Lojas de atendimento da Águas do Pará

Quinta-feira (4): lojas fechadas.

Sexta-feira (5):

Loja Presidente Vargas (Belém): funcionamento normal, das 8h às 17h;

Lojas Santa Isabel, Castanhal, Estação Cidadania, em Ananindeua e Sedeter, Marituba: estarão fechadas. O retorno normalizará na segunda-feira (08).

A concessionária reforça que os canais digitais seguem disponíveis 24 horas por dia para atendimento à população, por meio do aplicativo Águas App, do site oficial e pelo telefone e WhatsApp 0800 091 0091.

Comércio

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), o comércio está autorizado a funcionar.

Horários

Lojas de rua: das 8h às 18h   

Shopping centers: das 11h às 21h

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências estarão fechadas no feriado (4). As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.

Correios

Funcionamento: agências fechadas na quinta-feira (4) e abertas na sexta-feira (5).

Supermercados

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), os supermercados irão funcionar normalmente. Tanto a abertura quanto os horários de funcionamento ficam à critério de cada loja.

Hemopa

Quinta-feira (4)     

Hemopa Sede - 7h às 17h     

Posto de Coleta do Shopping Castanheira -  7h às 17h     

Posto de Coleta do Shopping Metrópole -  7h às 17h

Sexta-feira (5) 

Hemopa Sede - 7h às 17h

Posto de Coleta do Shopping Castanheira -  7h às 17h

Posto de Coleta do Shopping Metrópole -  7h às 17h

Agências do INSS

As unidades físicas  do INSS não abrirão  nos dias 4 e 5 de junho, conforme Portaria MGI 11.460/2025.

Shopping Centers

Shopping Metrópole 

Lojas e quiosques:12h às 22h

Praça de alimentação: 12h às 22h

Cinema: conforme programação

 

Shopping Bosque Grão-Pará 

Lojas e quiosques: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema e academia: conforme programação

 

Shopping Castanheira 

Supermercado Líder: 08h às 22h

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação e parque infantil: 11h às 22h

Cinema e academia: conforme programação

 

Shopping Pátio Belém 

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Academia:08h às 17h

Cinema: conforme programação

 

Parque Shopping Belém (04/06 - Corpus Christi)

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 23h

Cinema: conforme programação

 

Boulevard Shopping Belém (04/06 - Corpus Christi)

Lojas: 11h às 21h

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: conforme programação

 

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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