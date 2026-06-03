Corpus Christi: veja o que abre e fecha no feriado prolongado na Grande Belém
A população deve ficar atenta às mudanças e aos horários especiais anunciados para o dia
Celebrado anualmente 60 dias depois da Páscoa, sempre em uma quinta-feira, o feriado de Corpus Christi será celebrado este ano no dia quatro de junho. Devido ao feriado prolongado, diversos órgãos, espaços públicos e serviços terão seu funcionamento alterado na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5). A população deve ficar atenta às mudanças e aos horários especiais anunciados para o dia.
VEJA MAIS
Veja o que irá mudar:
Governo do Pará
Não haverá expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo estadual na quinta-feira (4) e sexta-feira (5).
Estação das Docas
Funcionamento: 10h à 00h na quinta-feira (4) e 10h à 1h na sexta-feira
Parque Zoobotânico Mangal das Garças
Funcionamento: 8h às 18h na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5)
Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna"
Funcionamento: 6h às 17h na quinta-feira (4) e na sexta-feira (5)
Museus e espaços culturais da Secult
Funcionamento: 9h às 17h
Espaços: Museu do Marajó, Museu do Estado do Pará, Museu de Arte Sacra, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Forte do Presépio, Museu da Imagem e do Som, Centro Cultural Palacete Faciola e Memorial Parque Cemitério Soledade
Parque da Residência
Funcionamento: 9h às 17h
Parque da Cidade
Funcionamento: 8h às 22h, com entrada até 21h30
Visitas guiadas no Theatro da Paz
Funcionamento: visitas guiadas de uma em uma hora, das 9h às 12h e das 14h às 17h na quinta feira (4) e na sexta-feira (5)
Estações Cidadania
Funcionamento: fechadas na quinta-feira (4) e sexta-feira (5)
Espaço São José Liberto
Funcionamento: 10h às 14h na quinta-feira (4) e 10h às 18h na sexta-feira (5)
Terminais hidroviários
Funcionamento normal.
Terminal Hidroviário de Belém: 5h às 18h
Terminal Hidroviário de Tamandaré: 5h às 23h
Terminal Hidroviário de Icoaraci: 5h às 19h.
Porto da Balsa de Icoaraci: 24h - confira com a empresa o horário de embarque e desembarque de carga e pessoas.
Usinas da Paz
Fechadas na quinta e na sexta-feira. Reabrem apenas no sábado
Unidades de saúde estaduais
Funcionamento:
Prefeitura de Belém
Os órgãos administrativos da Prefeitura não terão expediente nos dois dias.
Saúde
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), no feriado (4) e na setxa-feira (5), apenas as unidades de urgência e emergência funcionarão normalmente:
-
Postão de Icoaraci;
-
Postão do Jurunas;
-
UBS Cotijuba;
-
UBS Outeiro;
-
UBS Tapanã;
-
UBS Carananduba;
-
UBS Baía do Sol.
-
HPSM Mário Pinotti (PSM da 14);
-
HPSM Dr. Humberto Maradei (PSM do Guamá);
-
Hospital Geral de Mosqueiro;
-
5 UPAs: Jurunas, Terra Firme, Marambaia, Sacramenta e Icoaraci.
Espaço Acolher
Funcionamento: normal no feriado (4) e no ponto facultativo (5), das 19h às 7h
Serviços veterinários
Hospital Municipal Veterinário (HVet)
Funcionamento: normal no feriado (4) e no ponto facultativo (5), das 7h às 19h
Clínica Veterinária Municipal e os trailers do programa Belém Animal Itinerante
Funcionamento: atendimentos suspensos no período
Novo Restaurante Popular
Funcionamento: normal no feriado (4) e no ponto facultativo (5), das 11h às 15h
Mercado de São Brás
Funcionamento: normal no feriado (4), de 10h às 00h, e no ponto facultativo (5), de 10h à 1h
Solar da Beira
Funcionamento: fechado no feriado (4) e aberto na sexta-feira (5)
Espaços Culturais
Museu de Arte de Belém (Mabe), Palacete Bolonha e Biblioteca Municipal Avertano Rocha: fechados no feriado (4) e no ponto facultativo (5)
Bosque Rodrigues Alves
Funcionamento: normal no feriado (4) e no ponto facultativo (5), das 8h às 16h, com ingresso no valor de R$ 2
Zeladoria Urbana
Serviços administrativos: não funcionarão no ponto facultativo (5).
Hub do Pix
Quinta-feira (4): fechado
Sexta-feira (5): funcionamento normal, das 8h às 12h e das 14h às 17h
Ecopontos
Quinta-feira (4): atendimento até as 14h
Sexta-feira (5): não haverá funcionamento
Serviços essenciais de limpeza urbana: seguirão sendo executados
Lojas de atendimento da Águas do Pará
Quinta-feira (4): lojas fechadas.
Sexta-feira (5):
Loja Presidente Vargas (Belém): funcionamento normal, das 8h às 17h;
Lojas Santa Isabel, Castanhal, Estação Cidadania, em Ananindeua e Sedeter, Marituba: estarão fechadas. O retorno normalizará na segunda-feira (08).
A concessionária reforça que os canais digitais seguem disponíveis 24 horas por dia para atendimento à população, por meio do aplicativo Águas App, do site oficial e pelo telefone e WhatsApp 0800 091 0091.
Comércio
Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas), o comércio está autorizado a funcionar.
Horários
Lojas de rua: das 8h às 18h
Shopping centers: das 11h às 21h
Bancos
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências estarão fechadas no feriado (4). As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. Em algumas localidades, as salas de autoatendimento estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.
Correios
Funcionamento: agências fechadas na quinta-feira (4) e abertas na sexta-feira (5).
Supermercados
Segundo a Associação Paraense de Supermercados (ASPAS), os supermercados irão funcionar normalmente. Tanto a abertura quanto os horários de funcionamento ficam à critério de cada loja.
Hemopa
Quinta-feira (4)
Hemopa Sede - 7h às 17h
Posto de Coleta do Shopping Castanheira - 7h às 17h
Posto de Coleta do Shopping Metrópole - 7h às 17h
Sexta-feira (5)
Hemopa Sede - 7h às 17h
Posto de Coleta do Shopping Castanheira - 7h às 17h
Posto de Coleta do Shopping Metrópole - 7h às 17h
Agências do INSS
As unidades físicas do INSS não abrirão nos dias 4 e 5 de junho, conforme Portaria MGI 11.460/2025.
Shopping Centers
Shopping Metrópole
Lojas e quiosques:12h às 22h
Praça de alimentação: 12h às 22h
Cinema: conforme programação
Shopping Bosque Grão-Pará
Lojas e quiosques: 11h às 21h
Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
Restaurantes: 11h às 23h
Cinema e academia: conforme programação
Shopping Castanheira
Supermercado Líder: 08h às 22h
Lojas: 11h às 21h
Praça de Alimentação e parque infantil: 11h às 22h
Cinema e academia: conforme programação
Shopping Pátio Belém
Lojas: 11h às 21h
Praça de Alimentação: 11h às 22h
Academia:08h às 17h
Cinema: conforme programação
Parque Shopping Belém (04/06 - Corpus Christi)
Lojas: 11h às 21h
Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
Restaurantes: 11h30 às 23h
Cinema: conforme programação
Boulevard Shopping Belém (04/06 - Corpus Christi)
Lojas: 11h às 21h
Praça de Alimentação: 11h às 22h
Restaurantes: 11h às 00h
Cinema: conforme programação
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA