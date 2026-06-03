Ônibus para Mosqueiro: frota ganha reforço para o feriado de Corpus Christi

A Prefeitura de Belém vai reforçar a operação de transporte coletivo para Mosqueiro durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Entre os dias 4 e 7 de junho, serão disponibilizados 15 ônibus extras por dia para atender o aumento da demanda de passageiros que se deslocam para o distrito. O objetivo é garantir mais opções de viagem, conforto e segurança aos usuários durante um dos períodos de maior movimentação rumo à ilha.

Durante a semana, entre quinta-feira (4) e domingo (7), a frota de reforço será ampliada para 15 ônibus extras, climatizados do tipo “Geladão”, que realizarão viagens entre Belém e Mosqueiro ao longo do dia. As saídas ocorrerão do terminal provisório localizado na avenida Almirante Barroso, próximo à avenida Ceará, na Praça José Sidrim, em São Brás. Em Mosqueiro, os veículos terão como ponto de apoio a rua Pratiquara, entre a 6ª e a 7ª Rua.

Segundo o diretor de Transportes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), Isaías Reis, a operação foi planejada para acompanhar o aumento da movimentação de passageiros e garantir mais comodidade durante o deslocamento. “Nosso foco é assegurar que os passageiros tenham uma viagem mais confortável e organizada, com uma oferta de transporte compatível com a demanda esperada para o período. Esse planejamento também contribui para melhorar a mobilidade e proporcionar mais tranquilidade a quem pretende aproveitar o feriado em Mosqueiro”, disse.

VEJA MAIS:

Além do reforço na frota, os usuários também contarão com o benefício da tarifa gratuita nos ônibus municipais na quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, e no domingo (7), conforme a política de gratuidade adotada pela Prefeitura de Belém nessas datas. Nos demais dias da operação especial, a tarifa da linha seguirá o valor praticado no sistema municipal de transporte coletivo de R$ 4,60 a passagem integral e R$ 2,30 a meia passagem, com manutenção das gratuidades previstas em lei.

A expectativa é que o reforço operacional contribua para reduzir o tempo de espera dos passageiros e oferecer maior capacidade de atendimento durante todo o feriado prolongado, período tradicionalmente marcado pelo aumento do fluxo de visitantes para Mosqueiro.