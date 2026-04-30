Feriadão tem 50 ônibus extras para Mosqueiro; veja horários e gratuidades
O transporte público para Mosqueiro terá reforço durante o feriadão do Dia do Trabalhador
O transporte público para Mosqueiro terá reforço durante o feriadão do Dia do Trabalhador, na sexta-feira (1º). A linha Mosqueiro–São Brás contará com 50 ônibus extras entre quinta-feira (30) e domingo (3), para atender ao aumento de passageiros que seguem para as praias da ilha.
Na quinta, quando começa a saída mais intensa, serão cinco veículos adicionais. Já na sexta-feira (1º), sábado (2) e domingo (3), o reforço será de 15 ônibus extras por dia.
As viagens partem da Praça José Sidrim, em São Brás. Em Mosqueiro, os ônibus ficarão concentrados na rua Pratiquara, entre a Sexta e a Sétima ruas.
A linha atende pontos bastante procurados da ilha, como Carananduba, São Francisco, Ariramba, Murubira, Porto Arthur e Chapéu Virado.
Confira os horários da operação:
- Quinta-feira: das 8h15 às 20h30;
- Sexta-feira (Dia do Trabalhador): das 6h15 às 21h;
- Sábado: das 6h45 às 20h;
- Domingo: até 21h45.
Todos os veículos são do tipo “Geladão”, com ar-condicionado.
A tarifa permanece em R$ 4,60 (inteira) e R$ 2,30 (meia). Na sexta-feira (feriado) e no domingo, a passagem será gratuita.
