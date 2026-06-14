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Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin exorta fiéis à prática da compaixão

Religioso lembra a iniciativa de Jesus de sempre ir em busca dos necessitados, exemplo que, como frisa, deve ser seguido por todos

Eduardo Rocha
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A Santa Missa é celebrada na sede do Grupo Liberal sempre as 11h de domingo (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Praticar a compaixão com as pessoas. Essa prática, tão necessária à vida em sociedade, foi reforçada neste domingo (14) pelo padre Claudio Pighin, diretor da Escola de Comunicação Papa Francisco, ao celebrar a Santa Missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco. Essa cerimônia religiosa é aberta ao público no hall de entrada da empresa e começa às 11h aos domingos.

"A Palavra de Deus nos mostra como Jesus teve compaixão do povo. E por que teve compaixão? Porque ele é viu que esse povo estava abandonado, não tinha pastores. É por isso que ele convocou 12 apóstolos e os enviou. Enviou para fazer o quê? Para estar perto das pessoas, ajudá-las a encontrar vida, a libertá-las de tantos problemas, ajudá-las, sará-las, promover as pessoas", destacou. A Homilia de padre Claudio Pighin neste fim de semana se fundamenta na passagem das Escrituras Sagradas em Mateus 9,36 - 10,8, sobre a compaixão do Cristo com a multidão.

 

Essa iniciativa do Mestre Nazareno serve de referência para que a Igreja e as comunidades tenham sempre a compaixão das pessoas como princípio. Em outras palavras, como frisou o padre Claudio, não se preocupar tanto com as coisas exteriores, burocráticas, formalidades. "Mas, ir ao encontro do coração das pessoas para ajudá-las, ensiná-las, educá-las, libertá-las, promovê-las".

"Ir ao encontro das pessoas, estar próximo das pessoas para ajudar. Mostrar, portanto, como Deus é muito humano", reitera o padre Claudio. 

Muitas vezes, no entanto, os cidadãos dão mostras de não colocar em prática essa orientação de Jesus Cristo, isto é, permanecem orgulhosos, vaidosos e praticando o egoísmo. Sobre esse desvio na caminhada das pessoas na convivência entre si, o padre Claudio Pighin observa: "Isso revela que talvez se fale muito de Deus, de Jesus, mas não se vive a sua mensagem, a mensagem dEle. A mensagem dEle é promover o outro".

"Não é promover o egoísmo, a si próprio. Então, se a gente não consegue promover esse altruísmo, estamos longe do nosso Deus. Este é o grande pecado", concluiu o padre Claudio.

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