Mãe de piloto desaparecido faz exame de DNA para identificar corpo encontrado no Pará

A mãe do piloto agrícola João Vitor de Lima Franco, de 25 anos, realizou exame de DNA para verificar se um corpo encontrado em avançado estado de decomposição no município de Viseu, no nordeste do Pará, pertence ao filho. Morador de Araraquara (SP), João Vitor está desaparecido desde março, após viajar para Belém para uma oportunidade de trabalho.

A coleta do material genético foi realizada na última terça-feira (9), no Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. As amostras serão comparadas com o DNA do corpo localizado em abril em uma área de mata próxima à Vila Pirateua, às margens da BR-308.

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Corpo foi encontrado em área de mata

Segundo o advogado da família, Rômulo Dias, a vítima foi encontrada sem identificação, em avançado estado de decomposição, sem os braços e com a cabeça separada do corpo. Diante da possibilidade de se tratar do piloto desaparecido, a defesa solicitou a preservação dos restos mortais até a realização dos exames.

João Vitor desapareceu após aceitar uma proposta para prestar serviços aéreos ao empresário colombiano Ivan Adel Gois de Los Rios. Outro homem que estava com ele também está desaparecido.

Investigação segue em andamento

O caso ganhou novos desdobramentos em maio, quando Ivan Adel Gois de Los Rios foi morto a tiros no Pará. Antes de ser assassinado, ele havia prestado depoimento à Polícia Civil sobre o desaparecimento da aeronave pilotada por João Vitor.

A Polícia Civil do Pará informou que o caso segue sob investigação da Divisão de Homicídios e que aguarda o resultado do exame de comparação genética para confirmar a identidade do corpo encontrado em Viseu. Até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro de João Vitor nem do outro homem desaparecido.