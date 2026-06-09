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Compra e venda de carros usados poderão ser feitas pelo 'CNH do Brasil', diz ministro

Estadão Conteúdo

O ministro dos Transportes, George Santoro, afirmou nesta terça-feira (9) que a compra e venda de carros usados poderão ser feitas por meio do aplicativo da "CNH do Brasil", para que se reduza a burocracia no processo e possa se retirar a necessidade de "ir até cartórios para resolver todo o processo".

"A nossa intenção é poder fazer a compra e venda de veículos usados diretamente no aplicativo, sem precisar ter que levar o carro numa vistoria, fazer todo o processo burocrático, ter que ir no cartório, o que hoje é uma epopeia", disse em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", da EBC.

Segundo Santoro, o projeto está em fase final de desenvolvimento e deverá ser submetido a consultas antes de sua implementação definitiva. A proposta prevê a digitalização integral das etapas de transferência de propriedade de veículos usados, concentrando os procedimentos no aplicativo. Santoro destacou que a medida poderá impactar um mercado que movimenta mais de 10 milhões de transações de compra e venda de veículos usados por ano no País.

Segundo ele, o objetivo é utilizar tecnologia e padronização nacional para tornar o processo mais simples, rápido e seguro. "O governo vai colocar mais um serviço usando tecnologia, solução e padronização no País inteiro", disse.

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