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Seleção brasileira masculina de vôlei derrota a Bélgica e mantém 100% na Liga das Nações

Estadão Conteúdo

A seleção brasileira masculina de vôlei manteve o 100% de aproveitamento na Liga das Nações, ao vencer a Bélgica por 3 sets a 1, nesta quinta-feira, em Brasília, com parciais de 25/19, 23/25, 25/15 e 25/20, em 1h54 de jogo. Com isso, o time do técnico Bernardinho somou a segunda vitória consecutiva na competição, porque venceu o Irã na primeira rodada na quarta-feira também por 3 sets a 1.

O Brasil folga nesta sexta e volta à quadra no sábado, às 11 horas, quando terá como rival a Sérvia. O encerramento desta primeira semana será no domingo, frente à Argentina, às 18 horas.

O técnico Bernardinho escalou os titulares com uma alteração com relação ao time que derrotou o Irã na primeira rodada. O meio de rede Judson substituiu Pinta. Os outros foram Lucarelli, Flávio, Darlan, Adriano e Pachoca. Maique foi o líbero.

Com três pontos de ataque de Darlan, o Brasil abriu 9/6 no início do jogo. O time nacional manteve bom ritmo, com destaque para Lucarelli, Flávio e Judson para chegar a 14/10.

Com jogadas rápidas de meio de rede, a Bélgica equilibrou a partida, mas não conseguiu diminuir a vantagem brasileira, que chegou a 20/13.

A Bélgica contou com boa atuação do 'pequeno' Perin (1,90 metro de altura), mas não repetiu o bom desempenho no saque. O Brasil, com boa variação de jogadas, aproveitou para fechar o set em 25/19, após 24 minutos. Detalhe: a seleção não conseguiu nenhum ponto de bloqueio.

O segundo set também começou equilibrado. Lucarelli, pelo Brasil, e Rotty, pela Bélgica, foram os destaques. O Brasil abriu 8/6.

Com um bloqueio simples de Perin em Darlan, o jogo ficou empatado em nove pontos, mas os belgas erraram no ataque e o Brasil chegou a 11/9. A seleção brasileira devolveu os erros e o placar voltou a ficar empatado: 11 a 11.

A Bélgica abriu 14/11 com três ótimos saques de Perin. O Brasil buscou o empate, com erros belgas. A disputa foi intensa, mas um bloqueio sofrido por Flávio colocou a Bélgica em vantagem: 21/18.

O bloqueio do Brasil funcionou duas vezes no final do set, mas os belgas fecharam a parcial com 25/23, após 36 minutos, com mais um ponto de Reggers, um dos principais jogadores da seleção europeia, que estava apagado no jogo.

O terceiro set não fugiu à regra e teve grande disputa com o Brasil na liderança do placar em 9/7. Pontos de Adriano e Darlan (saque), o Brasil chegou a 13/8.

O jogo perdeu ritmo com vários erros de saque, principalmente do lado belga. O Brasil abriu para 20/12 e administrou até fechar em 25/15.

As equipes vieram para o quarto set apostando tudo no saque. Com isso, muitos erros aconteceram, mas vários pontos foram conquistados: 6/6.

O bom trabalho defensivo levou o Brasil a ficar em vantagem com 10/7, mas um momento de desequilíbrio brasileiro fez os belgas igualarem o placar em 15 pontos.

Dois ataques de Lucarelli e uma falha no ataque dos belgas deixaram o Brasil com 18/15. O final do jogo foi de Darlan, que carregou o Brasil para a vitória por 25/20 no quarto set.

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vôlei: Liga das nações Masculina

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