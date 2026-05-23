Atleta de fisiculturismo e influencer, Gabriel Ganley morre aos 22 anos

O influenciador fitness Gabriel Ganley, conhecido por postar seus treinos de fisiculturismo na internet, morreu neste sábado (23) aos 22 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. A notícia foi confirmada pela Integral Médica, empresa que patrocinava o jovem.

A morte de Gabriel gerou comoção nas redes sociais entre fãs e seguidores do atleta. Em nota, a Integral Médica anunciou a morte do influenciador e relembrou momentos importantes vividos por ele. Nos comentários, os internautas reagiram à notícia. "Sem acreditar", comentou um. "Tenho certeza que Deus vai recebê-lo com muito amor! sentirei sua falta🤍", comentou outra. "Que tristeza… 😢 E falo isso com respeito: vocês que são referências poderiam transformar esse momento também em conscientização. O uso de anabolizantes vem sendo cada vez mais normalizado, principalmente entre jovens, muitas vezes sem clareza dos riscos cardíacos, hormonais, hepáticos e emocionais envolvidos. Não basta só lamentar… precisamos falar com responsabilidade sobre prevenção, limites e consequências reais.❤️", disse outra.

A morte do jovem reacende o debate sobre o uso de anabolizantes para competições de fisiculturismo e para alcançar o "shape".

Leia a nota na íntegra:

Hoje a dor fala mais alto.

Com muita tristeza, nos despedimos do nosso eterno bbzinho, que viveu intensamente e com quem tivemos momentos históricos e inesquecíveis na família Integralmedica.

Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade.

Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado.

Ficam as resenhas no CT, o atendimento aos fãs que ele carregou no colo e a sua vontade de fazer o bem.

Neste momento de profunda tristeza, nos unimos em oração a solidariedade a família bbzinho e Integralmedica.

Descanse em paz, Ganley!