Atleta de fisiculturismo e influencer, Gabriel Ganley morre aos 22 anos A causa da morte não foi divulgada O Liberal 23.05.26 19h48 Gabriel Ganley morre aos 22 anos (Reprodução / Instagram @integralmedica) O influenciador fitness Gabriel Ganley, conhecido por postar seus treinos de fisiculturismo na internet, morreu neste sábado (23) aos 22 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. A notícia foi confirmada pela Integral Médica, empresa que patrocinava o jovem. A morte de Gabriel gerou comoção nas redes sociais entre fãs e seguidores do atleta. Em nota, a Integral Médica anunciou a morte do influenciador e relembrou momentos importantes vividos por ele. Nos comentários, os internautas reagiram à notícia. "Sem acreditar", comentou um. "Tenho certeza que Deus vai recebê-lo com muito amor! sentirei sua falta🤍", comentou outra. "Que tristeza… 😢 E falo isso com respeito: vocês que são referências poderiam transformar esse momento também em conscientização. O uso de anabolizantes vem sendo cada vez mais normalizado, principalmente entre jovens, muitas vezes sem clareza dos riscos cardíacos, hormonais, hepáticos e emocionais envolvidos. Não basta só lamentar… precisamos falar com responsabilidade sobre prevenção, limites e consequências reais.❤️", disse outra. A morte do jovem reacende o debate sobre o uso de anabolizantes para competições de fisiculturismo e para alcançar o "shape". Leia a nota na íntegra: Hoje a dor fala mais alto. Com muita tristeza, nos despedimos do nosso eterno bbzinho, que viveu intensamente e com quem tivemos momentos históricos e inesquecíveis na família Integralmedica. Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado. Ficam as resenhas no CT, o atendimento aos fãs que ele carregou no colo e a sua vontade de fazer o bem. Neste momento de profunda tristeza, nos unimos em oração a solidariedade a família bbzinho e Integralmedica. Descanse em paz, Ganley! Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave influencer morre fisiculturista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 ASSALTO Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças 23.05.26 10h06 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 basquete Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21