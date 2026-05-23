Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças Estadão Conteúdo 23.05.26 10h06 O ex-piloto Alain Prost, tetracampeão da Fórmula 1, foi vítima de um assalto em sua residência, em Nyon, cidade suíça localizada a cerca de 25 quilômetros de Genebra. Segundo informações publicadas pelo jornal local Blick, ele sofreu um ferimento leve na cabeça durante a ação dos criminosos. De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças. Um dos filhos de Prost teria sido forçado a abrir o cofre da residência. Até o momento, porém, não há informações oficiais sobre itens levados ou o prejuízo causado pela invasão. A polícia suíça realizou buscas nos arredores de Nyon após ser acionada, mas os suspeitos não foram localizados. Como a cidade é próxima da fronteira com a França, autoridades francesas também passaram a colaborar nas investigações. Ainda segundo a imprensa local, a família recebeu atendimento psicológico após o assalto. Nem Prost nem seus familiares se manifestaram publicamente sobre o caso até agora. O Blick informou ainda que o ex-piloto deixou a Suíça nos dias seguintes ao assalto e seguiu para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde mantém outra residência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Alain Prost Fórmula 1 Suíça COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 ASSALTO Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças 23.05.26 10h06 basquete Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21 Futebol Na briga por vaga no ataque, Juninho dispara: 'É com o Júnior Rocha' Atacante é uma das opções para a vaga deixada por Kleiton Pego, suspenso pela expulsão contra o Caxias. 22.05.26 20h33