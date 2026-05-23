Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal

O ex-piloto Alain Prost, tetracampeão da Fórmula 1, foi vítima de um assalto em sua residência, em Nyon, cidade suíça localizada a cerca de 25 quilômetros de Genebra. Segundo informações publicadas pelo jornal local Blick, ele sofreu um ferimento leve na cabeça durante a ação dos criminosos.

De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças.

Um dos filhos de Prost teria sido forçado a abrir o cofre da residência. Até o momento, porém, não há informações oficiais sobre itens levados ou o prejuízo causado pela invasão.

A polícia suíça realizou buscas nos arredores de Nyon após ser acionada, mas os suspeitos não foram localizados. Como a cidade é próxima da fronteira com a França, autoridades francesas também passaram a colaborar nas investigações.

Ainda segundo a imprensa local, a família recebeu atendimento psicológico após o assalto. Nem Prost nem seus familiares se manifestaram publicamente sobre o caso até agora.

O Blick informou ainda que o ex-piloto deixou a Suíça nos dias seguintes ao assalto e seguiu para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde mantém outra residência.