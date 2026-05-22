Na briga por vaga no ataque, Juninho dispara: 'É com o Júnior Rocha'

O Paysandu terá uma novidade no ataque para o jogo da próxima segunda-feira, 25, contra o Floresta, válida pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Sem Kleiton Pego, expulso na última rodada, o técnico Júnior Rocha trabalha com algumas opções para a vaga.

Entre os candidatos, está Juninho. Aos 21 anos, ele vem sendo uma das supresas da temporada do Paysandu. Em 12 partidas, o atacante marcou seis gols e deu três assistências. Juninho está emprestado pelo Osasco Sporting até o final de 2026.

Antes do confronto com a equipe cearense, o atacante preferiu deixar para o técnico Júnior Rocha a decisão sobre quem herda a vaga deixada por Kleiton Pego. No entanto, ele garantiu estar pronto para caso seja o escolhido.

"A gente trabalha muito para estar em campo. Mas aí é com o Júnior (Rocha) para poder fazer isso. Se Deus quiser, (quem sabe) poder jogar de titular também para poder ajudar os companheiros", disse.

Já em relação ao Floresta, Juninho destacou a dificuldade que o Paysandu deve encontrar mesmo atuando ao lado do torcedor no Estádio Banpará Curuzu. Na última rodada, por exemplo, a equipe cearense venceu o então líder Amazonas por 3 a 2, chegando aos 12 pontos e assumindo a sexta colocação. Hoje, apenas dois pontos separam os cearenses do Papão - líder - na Série C.

"A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, até porque a equipe deles também é muito qualificada", finalizou.

Paysandu e Floresta jogam na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu.

Promoção

Os ingressos para o jogo seguem sendo vendidos no valor de R$ 50 a arquibancada e R$ 100 a cadeira.

Porém, a diretoria bicolor divulgou uma promoção no início da noite desta sexta-feira, 22. Os torcedores que comprarem o ingresso antecipado para o setor da travessa do Chaco, ou que chegarem ao Estádio até às 19h para fazer a compra da entrada, vão pagar apenas R$ 35. A promoção traz um aviso: o ingresso perde a validade após às 19h.