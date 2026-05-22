Na briga por vaga no ataque, Juninho dispara: 'É com o Júnior Rocha' Atacante é uma das opções para a vaga deixada por Kleiton Pego, suspenso pela expulsão contra o Caxias. Junior Cunha | Especial para O Liberal 22.05.26 20h33 Juninho soma seis gols e três assistências em 12 partidas. (Foto: André Moreira) O Paysandu terá uma novidade no ataque para o jogo da próxima segunda-feira, 25, contra o Floresta, válida pela oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Sem Kleiton Pego, expulso na última rodada, o técnico Júnior Rocha trabalha com algumas opções para a vaga. Entre os candidatos, está Juninho. Aos 21 anos, ele vem sendo uma das supresas da temporada do Paysandu. Em 12 partidas, o atacante marcou seis gols e deu três assistências. Juninho está emprestado pelo Osasco Sporting até o final de 2026. Antes do confronto com a equipe cearense, o atacante preferiu deixar para o técnico Júnior Rocha a decisão sobre quem herda a vaga deixada por Kleiton Pego. No entanto, ele garantiu estar pronto para caso seja o escolhido. "A gente trabalha muito para estar em campo. Mas aí é com o Júnior (Rocha) para poder fazer isso. Se Deus quiser, (quem sabe) poder jogar de titular também para poder ajudar os companheiros", disse. Já em relação ao Floresta, Juninho destacou a dificuldade que o Paysandu deve encontrar mesmo atuando ao lado do torcedor no Estádio Banpará Curuzu. Na última rodada, por exemplo, a equipe cearense venceu o então líder Amazonas por 3 a 2, chegando aos 12 pontos e assumindo a sexta colocação. Hoje, apenas dois pontos separam os cearenses do Papão - líder - na Série C. "A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, até porque a equipe deles também é muito qualificada", finalizou. Paysandu e Floresta jogam na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu. Promoção Os ingressos para o jogo seguem sendo vendidos no valor de R$ 50 a arquibancada e R$ 100 a cadeira. Porém, a diretoria bicolor divulgou uma promoção no início da noite desta sexta-feira, 22. Os torcedores que comprarem o ingresso antecipado para o setor da travessa do Chaco, ou que chegarem ao Estádio até às 19h para fazer a compra da entrada, vão pagar apenas R$ 35. A promoção traz um aviso: o ingresso perde a validade após às 19h. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Na briga por vaga no ataque, Juninho dispara: 'É com o Júnior Rocha' Atacante é uma das opções para a vaga deixada por Kleiton Pego, suspenso pela expulsão contra o Caxias. 22.05.26 20h33 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 Futebol Com contrato até o final de maio, Matheus Vargas detalha renovação: 'Gostaria de ficar' Volante está em negociação para ampliar o vínculo com o Paysandu até o final da temporada. 21.05.26 19h10 Futebol Coincidência? Última Copa do Norte do Paysandu teve amazonense e placar magro na final Em 2002, conquista do torneio regional abriu caminho para um dos momentos mais vitoriosos da história bicolor. 21.05.26 18h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58