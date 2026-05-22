Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números

Mesmo ocupando a parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro, o Remo aparece entre os destaques de uma estatística importante da competição nacional. O time azulino é atualmente o quinto colocado no ranking das equipes mais disciplinadas do Brasileirão. O levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio.

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Para elaborar a classificação, a plataforma utiliza um sistema de pontuação simples: cada cartão amarelo equivale a um ponto, enquanto os vermelhos têm peso três. Assim, o clube que acumula menos pontos é considerado o mais disciplinado da competição.

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De acordo com os dados, o Remo soma 38 pontos no ranking disciplinar, resultado de 32 cartões amarelos e apenas dois vermelhos recebidos até o momento. O desempenho coloca o Leão entre os cinco clubes menos advertidos do Brasileirão. A liderança pertence ao Palmeiras, que contabiliza 32 pontos, com 29 cartões amarelos e um vermelho.

Outro dado que reforça o controle disciplinar azulino é o baixo número de atletas pendurados. Atualmente, apenas três jogadores do elenco estão com dois cartões amarelos: o goleiro Marcelo Rangel, o volante Lionel Picco e o zagueiro Marlon.

A boa performance disciplinar também é vista internamente como reflexo de fatores ligados à organização tática, ao equilíbrio emocional e ao condicionamento físico da equipe. Ainda em processo de consolidação, o Remo segue buscando corrigir deficiências e potencializar virtudes dentro da competição.

O próximo desafio azulino será neste domingo (24), às 16h diante do Athletico Paranaense, atual quinto colocado do campeonato, no Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.