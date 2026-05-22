Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números

Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio.

Caio Maia
fonte

Remo tem um dos elencos mais disciplinados do Brasileirão. (Cristino Martins / O Liberal)

Mesmo ocupando a parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro, o Remo aparece entre os destaques de uma estatística importante da competição nacional. O time azulino é atualmente o quinto colocado no ranking das equipes mais disciplinadas do Brasileirão. O levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Para elaborar a classificação, a plataforma utiliza um sistema de pontuação simples: cada cartão amarelo equivale a um ponto, enquanto os vermelhos têm peso três. Assim, o clube que acumula menos pontos é considerado o mais disciplinado da competição.

VEJA MAIS

image Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros
Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

image Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo
Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão

image Marcelo Rangel aponta fatores para desempenho em alto nível
Goleiro do Remo destacou ainda a relação com a torcida, classificando como 'natural' a pressão

De acordo com os dados, o Remo soma 38 pontos no ranking disciplinar, resultado de 32 cartões amarelos e apenas dois vermelhos recebidos até o momento. O desempenho coloca o Leão entre os cinco clubes menos advertidos do Brasileirão. A liderança pertence ao Palmeiras, que contabiliza 32 pontos, com 29 cartões amarelos e um vermelho.

Outro dado que reforça o controle disciplinar azulino é o baixo número de atletas pendurados. Atualmente, apenas três jogadores do elenco estão com dois cartões amarelos: o goleiro Marcelo Rangel, o volante Lionel Picco e o zagueiro Marlon.

A boa performance disciplinar também é vista internamente como reflexo de fatores ligados à organização tática, ao equilíbrio emocional e ao condicionamento físico da equipe. Ainda em processo de consolidação, o Remo segue buscando corrigir deficiências e potencializar virtudes dentro da competição.

O próximo desafio azulino será neste domingo (24), às 16h diante do Athletico Paranaense, atual quinto colocado do campeonato, no Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números

Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio.

22.05.26 15h58

Futebol

Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal

Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim

21.05.26 15h14

Futebol

Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões

Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18.

17.05.26 8h00

Futebol

Carlo Ancelotti ganha camisa da Tuna após renovar com a Seleção

Treinador italiano recebeu o uniforme das mãos do executivo do clube, Vinícius Pacheco

14.05.26 21h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo

Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão

22.05.26 12h05

Futebol

Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros

Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

22.05.26 14h59

FUTEBOL

Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden

Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa

22.05.26 8h22

EITA!

Real Madrid continua 'reformulação profunda' e dispensa Alaba; Vini Jr e Mbappé podem sair

Após temporada de fracassos, presidente Florentino Pérez concede autonomia ao técnico português para montar nova equipe

22.05.26 13h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda