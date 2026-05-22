Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. Caio Maia 22.05.26 15h58 Remo tem um dos elencos mais disciplinados do Brasileirão. (Cristino Martins / O Liberal) Mesmo ocupando a parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro, o Remo aparece entre os destaques de uma estatística importante da competição nacional. O time azulino é atualmente o quinto colocado no ranking das equipes mais disciplinadas do Brasileirão. O levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para elaborar a classificação, a plataforma utiliza um sistema de pontuação simples: cada cartão amarelo equivale a um ponto, enquanto os vermelhos têm peso três. Assim, o clube que acumula menos pontos é considerado o mais disciplinado da competição. VEJA MAIS Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão Marcelo Rangel aponta fatores para desempenho em alto nível Goleiro do Remo destacou ainda a relação com a torcida, classificando como 'natural' a pressão De acordo com os dados, o Remo soma 38 pontos no ranking disciplinar, resultado de 32 cartões amarelos e apenas dois vermelhos recebidos até o momento. O desempenho coloca o Leão entre os cinco clubes menos advertidos do Brasileirão. A liderança pertence ao Palmeiras, que contabiliza 32 pontos, com 29 cartões amarelos e um vermelho. Outro dado que reforça o controle disciplinar azulino é o baixo número de atletas pendurados. Atualmente, apenas três jogadores do elenco estão com dois cartões amarelos: o goleiro Marcelo Rangel, o volante Lionel Picco e o zagueiro Marlon. A boa performance disciplinar também é vista internamente como reflexo de fatores ligados à organização tática, ao equilíbrio emocional e ao condicionamento físico da equipe. Ainda em processo de consolidação, o Remo segue buscando corrigir deficiências e potencializar virtudes dentro da competição. O próximo desafio azulino será neste domingo (24), às 16h diante do Athletico Paranaense, atual quinto colocado do campeonato, no Mangueirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14 Futebol Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18. 17.05.26 8h00 Futebol Carlo Ancelotti ganha camisa da Tuna após renovar com a Seleção Treinador italiano recebeu o uniforme das mãos do executivo do clube, Vinícius Pacheco 14.05.26 21h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 FUTEBOL Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa 22.05.26 8h22 EITA! Real Madrid continua 'reformulação profunda' e dispensa Alaba; Vini Jr e Mbappé podem sair Após temporada de fracassos, presidente Florentino Pérez concede autonomia ao técnico português para montar nova equipe 22.05.26 13h47