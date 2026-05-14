Carlo Ancelotti ganha camisa da Tuna após renovar com a Seleção Treinador italiano recebeu o uniforme das mãos do executivo do clube, Vinícius Pacheco Junior Cunha | Especial para O Liberal 14.05.26 21h45 Vinícius Pacheco ao lado de Carlo Ancelotti. (Foto: Divulgação/Tuna) Às vésperas da convocação para a Copa do Mundo de 2026, o técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, ganhou de presente uma camisa da Tuna Luso. O momento foi registrado pelo clube nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 14, o executivo de futebol da Tuna, Vinícius Pacheco, esteve em visita de cortesia à CBF, no Rio de Janeiro, e presentou o treinador da Seleção Brasileira com a camisa do clube. "Um momento importante de valorização da nossa história e do futebol paraense no cenário nacional", disse o clube nas redes sociais sobre a entrega da camisa ao treinador italiano. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A ida de Vinícius Pacheco à sede da CBF faz parte de uma agenda que teve ainda visitas em clubes como Vasco e Fluminense. Nesta quinta-feira, 14, a CBF anunciou a renovação de contrato com Carlo Ancelotti. O novo vínculo dele com a Seleção Brasileira vai até o final da Copa do Mundo de 2030, que será disputada na Arábia Saudita. Além do treinador, a entidade anunciou as renovações de toda a comissaõ técnica e do departamento de seleções pelo mesmo período. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Árbitro paraense será instrutor em treinamento de elite da CBF Fernando Castro é o presidente da comissão de arbitragem paraense. 13.05.26 20h35 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 Futebol Grave lesão muscular tira Estêvão da Copa do Mundo de 2026 Atacante do Chelsea sofre ruptura de grau 4 na coxa direita e desfalca a Seleção Brasileira no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México 11.05.26 20h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 Futebol Remo revive feito histórico após 23 anos e volta às oitavas da Copa do Brasil Classificação sobre o Bahia resgata campanha marcante de 2003, última vez em que o Leão Azul esteve entre os 16 melhores da competição nacional 14.05.26 15h29