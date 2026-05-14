Carlo Ancelotti ganha camisa da Tuna após renovar com a Seleção

Às vésperas da convocação para a Copa do Mundo de 2026, o técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, ganhou de presente uma camisa da Tuna Luso. O momento foi registrado pelo clube nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 14, o executivo de futebol da Tuna, Vinícius Pacheco, esteve em visita de cortesia à CBF, no Rio de Janeiro, e presentou o treinador da Seleção Brasileira com a camisa do clube.

"Um momento importante de valorização da nossa história e do futebol paraense no cenário nacional", disse o clube nas redes sociais sobre a entrega da camisa ao treinador italiano.

A ida de Vinícius Pacheco à sede da CBF faz parte de uma agenda que teve ainda visitas em clubes como Vasco e Fluminense.

Nesta quinta-feira, 14, a CBF anunciou a renovação de contrato com Carlo Ancelotti. O novo vínculo dele com a Seleção Brasileira vai até o final da Copa do Mundo de 2030, que será disputada na Arábia Saudita.

Além do treinador, a entidade anunciou as renovações de toda a comissaõ técnica e do departamento de seleções pelo mesmo período.