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Carlo Ancelotti ganha camisa da Tuna após renovar com a Seleção

Treinador italiano recebeu o uniforme das mãos do executivo do clube, Vinícius Pacheco

Junior Cunha | Especial para O Liberal
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Vinícius Pacheco ao lado de Carlo Ancelotti. (Foto: Divulgação/Tuna)

Às vésperas da convocação para a Copa do Mundo de 2026, o técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, ganhou de presente uma camisa da Tuna Luso. O momento foi registrado pelo clube nas redes sociais. 

Nesta quinta-feira, 14, o executivo de futebol da Tuna, Vinícius Pacheco, esteve em visita de cortesia à CBF, no Rio de Janeiro, e presentou o treinador da Seleção Brasileira com a camisa do clube. 

"Um momento importante de valorização da nossa história e do futebol paraense no cenário nacional", disse o clube nas redes sociais sobre a entrega da camisa ao treinador italiano.

A ida de Vinícius Pacheco à sede da CBF faz parte de uma agenda que teve ainda visitas em clubes como Vasco e Fluminense. 

Nesta quinta-feira, 14, a CBF anunciou a renovação de contrato com Carlo Ancelotti. O novo vínculo dele com a Seleção Brasileira vai até o final da Copa do Mundo de 2030, que será disputada na Arábia Saudita. 

Além do treinador, a entidade anunciou as renovações de toda a comissaõ técnica e do departamento de seleções pelo mesmo período. 

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