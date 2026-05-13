Árbitro paraense será instrutor em treinamento de elite da CBF Fernando Castro é o presidente da comissão de arbitragem paraense. O Liberal 13.05.26 20h35 Fernando Castro, presidente da comissão de arbitragem da CBF (Divulgação) A arbitragem paraense ganhou mais um representante em atividade nacional. O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF), Fernando Castro, foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para atuar como instrutor no 2º Treinamento PRO 2026, realizado no Rio de Janeiro. A categoria PRO reúne árbitros considerados de elite pela entidade nacional. Ao todo, o grupo é formado por 72 profissionais que atuam nas principais competições do futebol brasileiro. Fernando Castro participará da capacitação como instrutor técnico. Segundo a FPF, a convocação ocorre em meio ao crescimento da presença de profissionais paraenses em competições nacionais e internacionais. Entre os nomes citados pela entidade estão a árbitra Gleika Pinheiro, integrante do quadro FIFA, e os árbitros Fernando Mendes e Luiz Diego, que atuam em escalas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A federação também destacou a implementação do árbitro de vídeo (VAR) nas competições estaduais, tornando o Pará o primeiro estado da Região Norte a adotar a tecnologia. De acordo com a entidade, houve ainda ampliação de cursos de formação e interiorização da capacitação de árbitros no estado. Além dos nomes presentes na Série A, a arbitragem paraense conta com representantes em torneios nacionais como Séries B, C e D, Copa Verde e Copa do Brasil. Entre eles estão Acácio Menezes, Dewson Freitas, Djonalthan Costa, Olivaldo Moraes, Alexandre Júnior, Wanbelton Lisboa e Murilo Almeida. Nos quadros de assistentes, a FPF cita ainda Ederson Brito, Felipe Silva, Jhonathan Leone, Márcio Dias, Nayara Lucena, Rafael Bastos e Thania Lopes. No quadro de observadores VAR das Séries A e B, além de Fernando Castro, o Pará também possui Lúcio Ipojucam em atividade nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Árbitro paraense será instrutor em treinamento de elite da CBF Fernando Castro é o presidente da comissão de arbitragem paraense. 13.05.26 20h35 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 Futebol Grave lesão muscular tira Estêvão da Copa do Mundo de 2026 Atacante do Chelsea sofre ruptura de grau 4 na coxa direita e desfalca a Seleção Brasileira no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México 11.05.26 20h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 JOGOS DE HOJE Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 18h00 JOGO DE HOJE Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Remo e Bahia jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 20h30