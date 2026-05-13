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Árbitro paraense será instrutor em treinamento de elite da CBF

Fernando Castro é o presidente da comissão de arbitragem paraense.

O Liberal
fonte

Fernando Castro, presidente da comissão de arbitragem da CBF (Divulgação)

A arbitragem paraense ganhou mais um representante em atividade nacional. O presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF), Fernando Castro, foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para atuar como instrutor no 2º Treinamento PRO 2026, realizado no Rio de Janeiro.

A categoria PRO reúne árbitros considerados de elite pela entidade nacional. Ao todo, o grupo é formado por 72 profissionais que atuam nas principais competições do futebol brasileiro. Fernando Castro participará da capacitação como instrutor técnico.

Segundo a FPF, a convocação ocorre em meio ao crescimento da presença de profissionais paraenses em competições nacionais e internacionais. Entre os nomes citados pela entidade estão a árbitra Gleika Pinheiro, integrante do quadro FIFA, e os árbitros Fernando Mendes e Luiz Diego, que atuam em escalas da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

A federação também destacou a implementação do árbitro de vídeo (VAR) nas competições estaduais, tornando o Pará o primeiro estado da Região Norte a adotar a tecnologia. De acordo com a entidade, houve ainda ampliação de cursos de formação e interiorização da capacitação de árbitros no estado.

Além dos nomes presentes na Série A, a arbitragem paraense conta com representantes em torneios nacionais como Séries B, C e D, Copa Verde e Copa do Brasil. Entre eles estão Acácio Menezes, Dewson Freitas, Djonalthan Costa, Olivaldo Moraes, Alexandre Júnior, Wanbelton Lisboa e Murilo Almeida.

Nos quadros de assistentes, a FPF cita ainda Ederson Brito, Felipe Silva, Jhonathan Leone, Márcio Dias, Nayara Lucena, Rafael Bastos e Thania Lopes.

No quadro de observadores VAR das Séries A e B, além de Fernando Castro, o Pará também possui Lúcio Ipojucam em atividade nacional.
 

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