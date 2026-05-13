Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia

Com vantagem construída longe de casa e embalado por uma sequência recente de bons resultados, o Remo recebe o Bahia nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. O Leão Azul defende a vantagem de dois gols conquistada na partida de ida, em Salvador, e pode até perder por um gol de diferença para garantir vaga nas oitavas de final da competição.

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No primeiro confronto, disputado no dia 22 de abril, na Fonte Nova, o Remo venceu de virada por 3 a 1 e abriu caminho importante rumo à classificação. Com isso, o time azulino avança em caso de vitória, empate ou derrota por diferença mínima. Já o Bahia precisa vencer por três gols de vantagem para seguir no torneio. Caso devolva o placar de dois gols, a decisão será nos pênaltis.

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O retrospecto recente também reforça a confiança azulina. Além do triunfo em Salvador, o Remo já havia superado os baianos nesta temporada pelo Brasileirão, em goleada por 4 a 1, pela oitava rodada da competição nacional.

Como vêm as equipes

Mesmo ocupando a 19ª colocação na Série A, o time comandado por Léo Condé chega em crescimento. Nas últimas duas rodadas, o clube somou quatro pontos diante de adversários da parte de cima da tabela, com vitória sobre o Botafogo e empate diante da Palmeiras. O desempenho recente aumentou a confiança da torcida e consolidou algumas escolhas feitas pelo treinador desde sua chegada ao Baenão.

Do outro lado, o Bahia atravessa um momento de pressão. Após início de temporada consistente, a equipe comandada por Rogério Ceni acumula quatro partidas sem vitória no Brasileirão e caiu para a sexta posição da tabela. A sequência negativa aumentou as cobranças sobre o treinador, embora a diretoria mantenha respaldo público ao trabalho.

Para a decisão no Mangueirão, o Remo deve repetir a base utilizada nos últimos compromissos. Permanecem fora o lateral João Lucas, o atacante Gabriel Taliari e o volante Patrick de Paula, todos lesionados. Eduardo Melo e Thalisson, em transição física, também não devem ser relacionados. A principal dúvida está no meia Vitor Bueno, principal destaque técnico da equipe na temporada, que voltou recentemente após recuperação de lesão, mas ainda tem minutagem controlada.

No Bahia, o atacante Willian José, o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo seguiram trabalhos físicos separados do elenco e dificilmente estarão à disposição. O volante Caio Alexandre permaneceu em tratamento médico, enquanto o zagueiro Kanu treinou à parte por conta de conjuntivite. No setor ofensivo, Everaldo deve ganhar sequência como referência no ataque, enquanto Rogério Ceni avalia mudanças nas pontas entre Sanabria, Ademir e Kike Olivera.

Ficha técnica

Remo x Bahia

5ª fase da Copa do Brasil

Jogo de volta

Data: 13 de maio, quarta-feira

Hora: 21h30

Local: Estádio Mangueirão, em Belém

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC)

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick, Zé Wellisson e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Léo Vieira, Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria (Ademir ou Kike Oliveira) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.