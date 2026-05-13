Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. Caio Maia 13.05.26 8h00 Remo decide vaga na Copa do Brasil diante do Bahia. (Samara Miranda / Remo) Com vantagem construída longe de casa e embalado por uma sequência recente de bons resultados, o Remo recebe o Bahia nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. O Leão Azul defende a vantagem de dois gols conquistada na partida de ida, em Salvador, e pode até perder por um gol de diferença para garantir vaga nas oitavas de final da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. No primeiro confronto, disputado no dia 22 de abril, na Fonte Nova, o Remo venceu de virada por 3 a 1 e abriu caminho importante rumo à classificação. Com isso, o time azulino avança em caso de vitória, empate ou derrota por diferença mínima. Já o Bahia precisa vencer por três gols de vantagem para seguir no torneio. Caso devolva o placar de dois gols, a decisão será nos pênaltis. VEJA MAIS Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. Gol do Palmeiras contra o Remo foi anulado corretamente? Veja o que diz a regra! Especialistas em arbitragem são unânimes: decisão do VAR foi equivocada. Clube paulista avalia recorrer ao STJD Remo firma parceria para implantar clube de remo olímpico em Portel Projeto prevê estruturação da modalidade no município e meta de participação no Campeonato Paraense a partir de 2027 O retrospecto recente também reforça a confiança azulina. Além do triunfo em Salvador, o Remo já havia superado os baianos nesta temporada pelo Brasileirão, em goleada por 4 a 1, pela oitava rodada da competição nacional. Como vêm as equipes Mesmo ocupando a 19ª colocação na Série A, o time comandado por Léo Condé chega em crescimento. Nas últimas duas rodadas, o clube somou quatro pontos diante de adversários da parte de cima da tabela, com vitória sobre o Botafogo e empate diante da Palmeiras. O desempenho recente aumentou a confiança da torcida e consolidou algumas escolhas feitas pelo treinador desde sua chegada ao Baenão. Do outro lado, o Bahia atravessa um momento de pressão. Após início de temporada consistente, a equipe comandada por Rogério Ceni acumula quatro partidas sem vitória no Brasileirão e caiu para a sexta posição da tabela. A sequência negativa aumentou as cobranças sobre o treinador, embora a diretoria mantenha respaldo público ao trabalho. Para a decisão no Mangueirão, o Remo deve repetir a base utilizada nos últimos compromissos. Permanecem fora o lateral João Lucas, o atacante Gabriel Taliari e o volante Patrick de Paula, todos lesionados. Eduardo Melo e Thalisson, em transição física, também não devem ser relacionados. A principal dúvida está no meia Vitor Bueno, principal destaque técnico da equipe na temporada, que voltou recentemente após recuperação de lesão, mas ainda tem minutagem controlada. No Bahia, o atacante Willian José, o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo seguiram trabalhos físicos separados do elenco e dificilmente estarão à disposição. O volante Caio Alexandre permaneceu em tratamento médico, enquanto o zagueiro Kanu treinou à parte por conta de conjuntivite. No setor ofensivo, Everaldo deve ganhar sequência como referência no ataque, enquanto Rogério Ceni avalia mudanças nas pontas entre Sanabria, Ademir e Kike Olivera. Ficha técnica Remo x Bahia 5ª fase da Copa do Brasil Jogo de volta Data: 13 de maio, quarta-feira Hora: 21h30 Local: Estádio Mangueirão, em Belém Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP) Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF) e Daniel Luis Marques (SP) Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA) VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC) Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick, Zé Wellisson e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Alef Manga e Jajá. Técnico: Léo Condé. Bahia: Léo Vieira, Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria (Ademir ou Kike Oliveira) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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