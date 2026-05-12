Zé Welison pede concentração máxima do Remo em decisão contra o Bahia: 'Não podemos relaxar'

Com vantagem construída fora de casa, o Remo entra em campo nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, para decidir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil diante do Bahia. Após vencer o primeiro confronto por 3 a 1, em Salvador, o Leão pode até perder por um gol de diferença que ainda assim garante classificação.

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Apesar do cenário favorável, o volante Zé Welison pregou cautela antes da partida e destacou que o time azulino precisa manter o foco durante os 90 minutos.

“Não é que a gente vá entrar tranquilo. É uma competição totalmente diferente. A gente sabe que tudo pode acontecer e não pode se descuidar de maneira alguma”, afirmou.

O jogador destacou que o grupo trata o duelo como mais uma decisão na temporada e evitou qualquer acomodação pela vantagem construída na ida.

“A gente não pode se escorar nesse resultado que conseguiu na Bahia. Precisamos fazer mais um grande jogo. Temos que manter a concentração no mais alto nível possível para conquistar nosso objetivo”, completou.

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O Remo chega embalado após empatar com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e acumular uma sequência de atuações consistentes. Para Zé Welison, o desempenho recente passa pela evolução coletiva da equipe, especialmente no setor de meio-campo.

“Com mais jogos juntos, o entrosamento vai acontecendo naturalmente. A gente vai criando vínculo dentro e fora de campo e isso está fluindo dentro de campo também”, disse o volante.

O camisa azulino também destacou a importância do apoio da torcida no Mangueirão, que deve receber grande público para a decisão. “A gente sente essa energia vindo das arquibancadas. Essa vibração arrepia. A torcida do Remo é muito fanática e a gente quer continuar dando a vida por eles”, afirmou.