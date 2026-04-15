Remo e Paysandu: Movimento de compras e a boa surpresa do ano no futebol paraense Carlos Ferreira 15.04.26 13h58 Dupla Re-Pa em um momento de compras no futebol (Claudio Pinheiro) Movimento de compras e a boa surpresa do ano Este ano o Remo comprou direitos econômicos de quatro jogadores: Maiky, Lionel Picco, Catarozzi, Gabriel Taliari e Jajá. Tem negociação para compra de Diego Hernandez e a opção de compra de Matheus Alexandre. O Paysandu está comprando o artilheiro Ítalo Carvalho, autor de nove gols em 14 jogos (dois a cada três jogos). Esse movimento de compras é a boa surpresa que o futebol paraense nos proporciona em 2026. O Remo está investindo pelo fôlego financeiro e mais ainda pela vitrine da Série A, que potencializa possibilidade de revenda para o exterior. O Paysandu arroja-se por Ítalo Carvalho pela necessidade de segurar o seu “homem gol”, focado sobretudo na volta à Série B. É também uma demonstração de que o clube está reorganizando a vida financeira. Questão do Pedro Henrique Volante feroz na marcação, com força física incomum e de forte personalidade. Esse é Pedro Henrique, 18 anos, paraense de Viseu, 17 jogos e um título estadual na carreira que está apenas começando e promete ser um sucesso. O atleta tinha vínculo até o final de 2027. O Paysandu falou grosso ao receber a primeira proposta do Flamengo, preferindo mantê-lo no elenco. Mas nem tudo é controlável no mercado. O clube carioca decidiu pagar os R$ 3,4 milhões estabelecidos como multa no contrato pelos direitos econômicos e está levando o atleta para o seu grupo sub 20. Um ganho para as finanças do clube, uma grande perda para o time bicolor no projeto do acesso à Série B. BAIXINHAS * Thiago Índio deve estrear hoje pelo Paysandu. Ele deve entrar em concorrência com Brian Macapá pela vaga de Pedro Henrique no time principal para sábado, contra o Barra. Thiago Índio, 23 anos, é um volante ambidestro que jogou este ano pelo Cametá e ano passado pelo Capitão Poço. * Cenário da Copa Norte para hoje. O Águia se garante com mais um ponto. O Remo só mantém chances de classificação se vencer em Marabá, Melhor ainda para os remistas se o Amazonas vencer o Porto Velho em Manaus. O Paysandu tem que vencer o Independência e torcer por empate entre Guaporé e Trem, em Rondônia. * Nessa noite em que azulinos e bicolores vão se revezar entre as emoções de torcedores e secadores, a bola vai rolar às 19 horas para Paysandu x Independência/AC em Belém e às 20:30 para Águia x Remo em Marabá. Também às 20:30, Guaporé x Trem, Amazonas x Porto Velho, jogos que interessam ao Papão e ao Leão. * Patrick de Paula faz hoje contra o Águia o segundo jogo depois da pubalgia. E mais uma vez Pikachu vai na lateral direita. É sintomática a convocação de Alef Manga para o jogo de hoje. Sinal de que não deve ser titular no domingo contra o Bragantino. Lionel Picco joga hoje porque perdeu posição para Zé Welison no time principal. * Com a lição dos 7 x 0 em Manaus, Paysandu faz mescla mais responsável no time para o confronto com o Independência do Acre. Quintana, Luciano Taboca, Thaylon, Juninho, Thalisson são nomes que parecem óbvios na escalação de hoje, além de Júnior Rocha à beira do campo. * Repercute muito bem no elenco do Remo o compromisso do técnico Léo Condé em recuperar jogadores e o êxito com o volante Patrick e com o meia Jaderson. Outros crescimentos flagrantes na "era" Condé são do zagueiro Marlon e do volante Zé Welison. * Ex-jogadores campeões brasileiros pela Tuna (1985 e 1992) se revoltaram com a derrubada do monumento em frente à sede, alusivo às conquistas, mas se acalmaram ao saberem que as placas serão instaladas em outro local. O espaço na frente da sede será ocupado em breve por um posto de combustíveis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA CARLOS FERREIRA Remo e Paysandu: Movimento de compras e a boa surpresa do ano no futebol paraense 15.04.26 13h58 CARLOS FERREIRA Últimas quatro rodadas credenciam o Remo; Sem vida fácil no Paysandu 14.04.26 14h50 CARLOS FERREIRA Em campo, Paysandu mudou a abordagem; Tchamba é um exceção no Remo 08.04.26 14h39 CARLOS FERREIRA Remo: uma construção que começa a tomar forma; Paysandu é uma confiança consolidada 07.04.26 15h12