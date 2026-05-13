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Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil

Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém

O Liberal
fonte

O Papão da Amazônia encara o Gigante da Colina em casa, em busca da vaga nas oitavas da Copa do Brasil. ()

O Paysandu entra em campo nesta quarta-feira (13), às 19h, em São Januário, tentando manter a boa fase recente e buscar uma classificação improvável às oitavas de final da Copa do Brasil diante do Vasco. Após perder o jogo de ida por 2 a 0, em Belém, o Papão precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Uma vitória por três gols garante a vaga direta no tempo normal.

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Apesar da desvantagem, o momento vivido pelo time paraense aumenta a confiança da torcida bicolor. Desde a derrota para o Vasco, ainda no fim de abril, o Paysandu entrou em campo cinco vezes e venceu todas, somando partidas pela Série C do Campeonato Brasileiro e pela Copa Verde.

A sequência positiva colocou o Papão na liderança da Série C, além de garantir a equipe nas semifinais da Copa Verde. Nos últimos cinco jogos, o time marcou 18 gols e sofreu apenas cinco, consolidando o bom momento sob o comando do técnico Júnior Rocha.

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Enquanto o Paysandu chega embalado, o Vasco tenta administrar a vantagem construída fora de casa. O time carioca vive sequência de quatro partidas sem derrota e pode até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas da Copa do Brasil.

De olho também na disputa do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho pode preservar alguns jogadores na partida desta quarta-feira. Suspensos na Série A, Thiago Mendes e Rojas devem aparecer entre os relacionados, enquanto o lateral Cuiabano voltou aos treinos e pode ser novidade.

Mesmo diante do favoritismo vascaíno e da pressão em São Januário, o Paysandu aposta no bom momento coletivo e na força máxima para tentar surpreender fora de casa e seguir vivo na principal competição mata-mata do futebol brasileiro.

Ficha Técnica

Data: 13/05/2026
Hora: 19h
Local: Estádio São Januário
Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
Quarto Árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ)
VAR: Rafael Traci (SC)

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrirque, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes e Rojas; Nuno Moreira, David e Brenner.
Técnico: Renato Portalupi

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bispo e Bonifazi; Caio Mello, Pedro Henrique e Marcinho; Ítalo, Kleiton e Kauã Hinkel.
Técnico: Junior Rocha

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