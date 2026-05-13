Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém O Liberal 13.05.26 8h00 O Papão da Amazônia encara o Gigante da Colina em casa, em busca da vaga nas oitavas da Copa do Brasil. () O Paysandu entra em campo nesta quarta-feira (13), às 19h, em São Januário, tentando manter a boa fase recente e buscar uma classificação improvável às oitavas de final da Copa do Brasil diante do Vasco. Após perder o jogo de ida por 2 a 0, em Belém, o Papão precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Uma vitória por três gols garante a vaga direta no tempo normal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Apesar da desvantagem, o momento vivido pelo time paraense aumenta a confiança da torcida bicolor. Desde a derrota para o Vasco, ainda no fim de abril, o Paysandu entrou em campo cinco vezes e venceu todas, somando partidas pela Série C do Campeonato Brasileiro e pela Copa Verde. A sequência positiva colocou o Papão na liderança da Série C, além de garantir a equipe nas semifinais da Copa Verde. Nos últimos cinco jogos, o time marcou 18 gols e sofreu apenas cinco, consolidando o bom momento sob o comando do técnico Júnior Rocha. VEJA MAIS Com apoio da torcida, Remo e Paysandu encaram decisões na Copa do Brasil Torcedores demonstram confiança antes dos confrontos desta quarta-feira (13); Leão defende vantagem contra o Bahia e Papão tenta reação diante do Vasco em São Januário Atacante do Paysandu acredita em classificação diante do Vasco: ‘Temos possibilidades’ Thalyson trata o duelo contra o Gigante da Colina como o “jogo da vida” do Papão na temporada. Com vitória sobre o Anápolis-GO, Paysandu alcança melhor início de Brasileirão no século Este é o segundo recorde alcançado pelo Papão apenas nesta edição da Série C. Enquanto o Paysandu chega embalado, o Vasco tenta administrar a vantagem construída fora de casa. O time carioca vive sequência de quatro partidas sem derrota e pode até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas da Copa do Brasil. De olho também na disputa do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho pode preservar alguns jogadores na partida desta quarta-feira. Suspensos na Série A, Thiago Mendes e Rojas devem aparecer entre os relacionados, enquanto o lateral Cuiabano voltou aos treinos e pode ser novidade. Mesmo diante do favoritismo vascaíno e da pressão em São Januário, o Paysandu aposta no bom momento coletivo e na força máxima para tentar surpreender fora de casa e seguir vivo na principal competição mata-mata do futebol brasileiro. Ficha Técnica Data: 13/05/2026 Hora: 19h Local: Estádio São Januário Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC) Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC) Quarto Árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ) VAR: Rafael Traci (SC) Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrirque, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes e Rojas; Nuno Moreira, David e Brenner. Técnico: Renato Portalupi Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bispo e Bonifazi; Caio Mello, Pedro Henrique e Marcinho; Ítalo, Kleiton e Kauã Hinkel. Técnico: Junior Rocha Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do brasil 2026 vasco x paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU jogou muito Marcinho valoriza atuação do Paysandu contra o Vasco: 'Cabeça erguida' Meio-campista reafirmou o discurso de ter a Série C como principal objetivo da temporada. 13.05.26 21h43 Futebol Paysandu busca o empate, mas é eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil Cariocas abriram 2 a 0 no primeiro tempo e o Papão foi atrás do resultado. No agregado, o Vasco venceu por 4 a 2. 13.05.26 21h09 JOGO DIFÍCIL Próximo adversário do Paysandu na Série C, Caxias tem 100% de aproveitamento em casa O Paysandu busca manter a liderança na Série C diante de um adversário que tem 100% de aproveitamento em seus domínios 13.05.26 20h04 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 CONQUISTA Anápolis elimina Vila Nova e vai à final da Copa Centro-Oeste Os vencedores da Copa Centro-Oeste e da Copa Norte irão se enfrentar na decisão da Copa Verde. 13.05.26 22h14