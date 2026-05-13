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Coritiba x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil

Coritiba e Santos jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Hannah Franco
fonte

Coritiba e Santos jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Raul Barreta/ Santos FC)

Coritiba x Santos disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Coritiba e Santos empataram sem gols no confronto de ida, disputado na Vila Belmiro. Com isso, quem vencer no Couto Pereira garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

O Coritiba chega pressionado após sofrer o empate do Internacional nos acréscimos, pelo Campeonato Brasileiro, também no Couto Pereira. Já o Santos vive bom momento e vem de vitória sobre o Red Bull Bragantino no Brasileirão.

No Coxa, o técnico Fernando Seabra deve manter a base da equipe titular, ainda sem o zagueiro Maicon, lesionado. Do lado santista, Neymar deve começar entre os titulares em busca de mais uma boa atuação.

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Coritiba x Santos: prováveis escalações

Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Bruno Melo, Jacy e Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser e Barreal. Técnico: Cuca.

Arbitragem de Coritiba x Santos

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

FICHA TÉCNICA
Coritiba x Santos
Copa do Brasil
Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 19h30

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