Coritiba x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Coritiba e Santos jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 13.05.26 18h30 Coritiba e Santos jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo (Raul Barreta/ Santos FC) Coritiba x Santos disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Coritiba x Santos ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Coritiba e Santos empataram sem gols no confronto de ida, disputado na Vila Belmiro. Com isso, quem vencer no Couto Pereira garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. O Coritiba chega pressionado após sofrer o empate do Internacional nos acréscimos, pelo Campeonato Brasileiro, também no Couto Pereira. Já o Santos vive bom momento e vem de vitória sobre o Red Bull Bragantino no Brasileirão. No Coxa, o técnico Fernando Seabra deve manter a base da equipe titular, ainda sem o zagueiro Maicon, lesionado. Do lado santista, Neymar deve começar entre os titulares em busca de mais uma boa atuação. VEJA MAIS Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. Internacional sofre no fim, mas vence Athletic e avança na Copa do Brasil Coritiba x Santos: prováveis escalações Coritiba: Pedro Rangel; Tinga, Bruno Melo, Jacy e Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra. Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; Oliva, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser e Barreal. Técnico: Cuca. Arbitragem de Coritiba x Santos Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC) VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) FICHA TÉCNICA Coritiba x Santos Copa do Brasil Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR) Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave coritiba Santos Copa do Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 LEÃO VAI PRA CIMA Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa 13.05.26 20h58