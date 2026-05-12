Internacional sofre no fim, mas vence Athletic e avança na Copa do Brasil Estadão Conteúdo 12.05.26 22h16 O Internacional voltou a derrotar o Athletic-MG e assegurou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, os gaúchos demonstraram força frente à torcida e levaram a melhor por 3 a 2, fazendo 5 a 3 no agregado: gols de Borré, Allex e Bernabei; Ian Luccas, duas vezes, descontou. Com a classificação, o Colorado agora espera sorteio da CBF para conhecer o adversário da próxima fase. Antes, os times voltam a campo pelo Brasileirão, jogando neste final de semana: o Inter enfrenta o Vasco, novamente no Beira-Rio, às 18h30 deste sábado na Série A, já o Esquadrão duela contra o Juventude, na Arena Sicredi, às 16h deste domingo pela Série B. Apesar de ter a vantagem no agregado, o Internacional buscou se apoiar no fator casa para aumentar as chances de avançar. Assim, teve a primeira grande chance: Vitinho fez boa jogada pela direita e cruzou na entrada da área para Bernabei, que chutou sobre a barra. O Athletic respondeu quando Kauan Rodrigues pegou sobra da intermediária, a bola desviou na marcação e saiu para escanteio. O domínio permaneceu a favor do Inter, que abriu o placar: após falta levantada na pequena área, a bola foi mal afastada pela defesa do Esquadrão; Bernabei aproveitou o rebote e bateu cruzado para Borré completar. Mesmo em desvantagem, os mineiros alcançaram o empate: Gabryel Moisés recebeu, fez pivô e achou Ian Luccas, que bateu na saída de Rochet. Ainda deu para Allex ser lançado e chutar para o gol. Para o segundo tempo, o Internacional retornou com uma mudança, enquanto o Athletic se manteve sem novidades. Ainda que o ritmo ficasse baixo pelos dois lados, o panorama mudou depois de Gian Cabezas soltar o cotovelo no rosto de Borré, deixando os alvinegros inferiores numericamente. Assim, quase saiu o terceiro dos gaúchos: Borré pegou rebote de Vitinho e parou na trave, mas o impedimento foi marcado. Vieram três trocas nos visitantes, com os mandantes obrigando Luan Polli a trabalhar em seguida em uma pancada de Bruno Henrique. Logo depois, Victor Gabriel acertou o travessão num chute da pequena área. Quando a pressão parecia ser dos donos da casa, Ian Luccas se antecipou a Rochet e desviou cruzamento de Otusanya. Em sequência, Bernabei recebeu e bateu cruzado para estufar a rede. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 3 X 2 ATHLETIC INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, (Alan Rodríguez) Félix Torres, Victor Gabriel e Bernabei; Villagra (Ronaldo), Bruno Henrique (Aguirre) e Allan Patrick; Vitinho (Kayky), Borré e Allex (Bruno Tabata). Técnico: Paulo Pezzolano ATHLETIC - Luan Polli; Douglas Silva (João Miguel), Jonathan Silva, Lucas Belezi e Zeca; Ian Luccas (Diogo Batista), Gian Cabezas e Gustavinho (Bruninho); Kauan Rodrigues, Gabryel Moisés (Samuel Otusanya) e Marcelo (Max). Técnico: Alex de Souza GOLS - Borré, aos 20, Ian Luccas, aos 37, e Allex, aos 43 minutos do primeiro tempo. Ian Lucas, aos 21, e Bernabei, aos 23 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Alan Patrick (Internacional). CARTÃO VERMELHO - Gian Cabezas (Athletic). ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR). RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Internacional Athletic-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Alef Manga participou de quase metade dos gols do Remo no Brasileirão; veja números Alef soma quatro gols e três assistências, liderando o elenco azulino nos dois fundamentos ofensivos somados. 12.05.26 15h37 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 MMA Sport Club Belém sedia 1º Torneio de Beach Wrestling "O Rei da Areia" em junho 12.05.26 14h09 Futebol Papão, 69,3% na temporada 12.05.26 14h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Auxiliar do Palmeiras admite surpresa com torcida no Mangueirão: 'Não estávamos esperando' Confronto entre Leão e Porco colocou mais de 40 mil pessoas no Estádio Olímpico do Pará 11.05.26 7h36 Futebol Após denúncias, FPF vai instaurar processo administrativo sobre comissão de arbitragem Informação foi confirmada pelo diretor jurídico da entidade, André Cavalcante, em entrevista exclusiva a O Liberal. 12.05.26 15h08 futebol Santa Rosa e outros clubes pedem a exoneração da comissão de arbitragem da FPF Em entrevista à Rádio Liberal+, o advogado do Santinha, Emerson Dias, deu detalhes sobre o pedido e falou sobre possíveis tentativas de manipulação de resultados 12.05.26 12h28 JOGO DE HOJE Fluminense x Operário: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/05) pela Copa do Brasil Fluminense e Operário jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.05.26 20h30