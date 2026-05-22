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Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo

Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão

O Liberal
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Jogador foi expulso contra o Palmeiras (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo conseguiu reduzir as penas aplicadas ao volante Zé Ricardo e ao presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. A conversão das punições foi confirmada por unanimidade nesta sexta-feira (22), durante o julgamento do recurso da equipe azulina no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

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O clube azulino sustentou que as penas foram "exageradas" e conseguiu reduzir a punição de Zé Ricardo de cinco partidas de suspensão para dois jogos, sendo uma convertida em advertência. Assim, o volante estará apto para atuar contra o Athletico-PR no próximo domingo (24), em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que ficou de fora do duelo contra a Chapecoense-SC, na 16ª rodada. 

Em relação ao presidente azulino, a punição foi reduzida de 60 para 40 dias de suspensão. Já as punições ao Remo, que envolveram multa de R$ 10 mil pelo artigo 213, e a suspensão de três partidas para Renato de Cássio Negrão, membro da comissão técnica do Leão Azul, foram mantidas.

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Relembre o caso

Zé Ricardo, Tonhão, o Remo e o membro da comissão técnica foram punidos após o jogo contra o Palmeiras, na 15ª rodada do Brasileirão. Na partida, o volante azulino foi expulso após uma falta dura em Andreas Pereira. Inicialmente, a punição foi de cinco jogos, por infração ao artigo 254-A, que trata da prática de "agressão física durante a partida", e um no artigo 250, que diz respeito a infrações no jogo, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Já Tonhão se envolveu em questões fora de campo. Em súmula, Rafael Klein registrou que o presidente azulino se dirigiu a ele com palavras de baixo calão e foi para cima da arbitragem no fim da partida. Com isso, o presidente foi multado em R$ 5 mil e suspenso por 60 dias com base nos artigos 258 e 243-F do CBJD. Já Renato de Cássio Negrão, membro da comissão técnica do Leão Azul, foi suspenso por três jogos.

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