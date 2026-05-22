Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão O Liberal 22.05.26 12h05 Jogador foi expulso contra o Palmeiras (Thiago Gomes / O Liberal) O Remo conseguiu reduzir as penas aplicadas ao volante Zé Ricardo e ao presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. A conversão das punições foi confirmada por unanimidade nesta sexta-feira (22), durante o julgamento do recurso da equipe azulina no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O clube azulino sustentou que as penas foram "exageradas" e conseguiu reduzir a punição de Zé Ricardo de cinco partidas de suspensão para dois jogos, sendo uma convertida em advertência. Assim, o volante estará apto para atuar contra o Athletico-PR no próximo domingo (24), em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que ficou de fora do duelo contra a Chapecoense-SC, na 16ª rodada. Em relação ao presidente azulino, a punição foi reduzida de 60 para 40 dias de suspensão. Já as punições ao Remo, que envolveram multa de R$ 10 mil pelo artigo 213, e a suspensão de três partidas para Renato de Cássio Negrão, membro da comissão técnica do Leão Azul, foram mantidas. VEJA MAIS Marcelo Rangel aponta fatores para desempenho em alto nível Goleiro do Remo destacou ainda a relação com a torcida, classificando como 'natural' a pressão Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A Relembre o caso Zé Ricardo, Tonhão, o Remo e o membro da comissão técnica foram punidos após o jogo contra o Palmeiras, na 15ª rodada do Brasileirão. Na partida, o volante azulino foi expulso após uma falta dura em Andreas Pereira. Inicialmente, a punição foi de cinco jogos, por infração ao artigo 254-A, que trata da prática de "agressão física durante a partida", e um no artigo 250, que diz respeito a infrações no jogo, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Já Tonhão se envolveu em questões fora de campo. Em súmula, Rafael Klein registrou que o presidente azulino se dirigiu a ele com palavras de baixo calão e foi para cima da arbitragem no fim da partida. Com isso, o presidente foi multado em R$ 5 mil e suspenso por 60 dias com base nos artigos 258 e 243-F do CBJD. Já Renato de Cássio Negrão, membro da comissão técnica do Leão Azul, foi suspenso por três jogos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos Segundo o clube, movimento foi impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. 22.05.26 18h15 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 Futebol Marcelo Rangel aponta fatores para desempenho em alto nível Goleiro do Remo destacou ainda a relação com a torcida, classificando como 'natural' a pressão 21.05.26 20h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38