Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno' O Espanhol conquistou 20 títulos comandando a equipe inglesa Estadão Conteúdo 22.05.26 8h47 Pep Guardiola anunciou sua saída do Manchester City nesta sexta-feira (22), após uma década no comando da equipe inglesa. O treinador espanhol encerra um ciclo vitorioso com 20 títulos, incluindo uma Champions League e seis edições da Premier League. O técnico, de 55 anos, fará sua última partida no comando do time neste domingo (24), em duelo contra o Aston Villa pela Premier League. Após a despedida dos gramados, Guardiola continuará ligado ao clube como embaixador do City Football Group. Em um comunicado divulgado pelo clube, Guardiola expressou seus sentimentos sobre a decisão. "Que tempo maravilhoso passamos juntos!", afirmou. Ele acrescentou: "Não me perguntem por que estou saindo. Não há um motivo específico, mas, no fundo, sei que chegou a minha hora. Nada dura para sempre." Trajetória e futuro no Manchester City A trajetória de Pep Guardiola no Manchester City teve início em 2016, após passagens bem-sucedidas por Barcelona e Bayern de Munique. Ele foi o principal responsável por consolidar o time inglês como uma potência no cenário do futebol mundial. Guardiola tinha contrato com o Manchester City até julho de 2027, mas optou por encerrar o vínculo de maneira antecipada. A saída do treinador já era especulada pela imprensa inglesa desde a última semana. A expectativa é que o cargo seja assumido por Enzo Maresca, segundo a imprensa inglesa. Maresca foi campeão do Mundial de Clubes da Fifa com o Chelsea e já atuou como auxiliar-técnico de Pep Guardiola. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester City Guardiola saída COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos 22.05.26 10h32 sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 FUTEBOL Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa 22.05.26 8h22 FUTEBOL Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno' O Espanhol conquistou 20 títulos comandando a equipe inglesa 22.05.26 8h47 GRATUITO Torneio de Snooker Inglês reúne atletas ranqueados e oferece espaço aberto ao público O evento reúne estrutura profissional de sinuca, torneio de atletas de alto nível e área interativa para o público 22.05.26 9h23