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Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno'

O Espanhol conquistou 20 títulos comandando a equipe inglesa

Estadão Conteúdo

Pep Guardiola anunciou sua saída do Manchester City nesta sexta-feira (22), após uma década no comando da equipe inglesa. O treinador espanhol encerra um ciclo vitorioso com 20 títulos, incluindo uma Champions League e seis edições da Premier League.

O técnico, de 55 anos, fará sua última partida no comando do time neste domingo (24), em duelo contra o Aston Villa pela Premier League. Após a despedida dos gramados, Guardiola continuará ligado ao clube como embaixador do City Football Group.

Em um comunicado divulgado pelo clube, Guardiola expressou seus sentimentos sobre a decisão. "Que tempo maravilhoso passamos juntos!", afirmou. Ele acrescentou: "Não me perguntem por que estou saindo. Não há um motivo específico, mas, no fundo, sei que chegou a minha hora. Nada dura para sempre."

Trajetória e futuro no Manchester City

A trajetória de Pep Guardiola no Manchester City teve início em 2016, após passagens bem-sucedidas por Barcelona e Bayern de Munique. Ele foi o principal responsável por consolidar o time inglês como uma potência no cenário do futebol mundial.

Guardiola tinha contrato com o Manchester City até julho de 2027, mas optou por encerrar o vínculo de maneira antecipada. A saída do treinador já era especulada pela imprensa inglesa desde a última semana.

A expectativa é que o cargo seja assumido por Enzo Maresca, segundo a imprensa inglesa. Maresca foi campeão do Mundial de Clubes da Fifa com o Chelsea e já atuou como auxiliar-técnico de Pep Guardiola.

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