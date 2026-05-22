Torneio de Snooker Inglês reúne atletas ranqueados e oferece espaço aberto ao público

Neste sábado (23), Belém recebe a exposição esportiva Snooker Inglês. A programação, que ocorre no Shopping Bosque Grão-Pará, reúne uma área de experimentação para os praticantes do esporte e um torneio exclusivo com competidores ranqueados na modalidade.

O torneio é promovido pelo grupo Filosofia X, em parceria com espaço, e integra as comemorações do 14º aniversário do grupo, que também realizará ações filantrópicas na Vila da Barca.

A programação está dividida em dois momentos, das 10h às 14h, o espaço estará aberto ao público para visitação e participação nas atividades recreativas. Já a partir das 14h até as 22h, ocorrerá o torneio direcionado a jogadores ranqueados da modalidade, promovendo disputas esportivas e interação entre atletas e admiradores da modalidade.

VEJA MAIS

A estrutura do evento contará com três mesas profissionais de snooker inglês disponíveis na praça de alimentação do empreendimento, além de tacos, bolas oficiais e toda a ambientação necessária para partidas demonstrativas e competição oficial.

Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque, pontua que a iniciativa reforça o compromisso do empreendimento em apoiar ações que promovam integração e experiências diferenciadas ao público. “Receber a programação fortalece o papel do shopping como espaço de convivência, cultura e entretenimento. Ficamos felizes em apoiar iniciativas que unem esporte, interação social e valorização da comunidade”, destaca.