Torneio de Snooker Inglês reúne atletas ranqueados e oferece espaço aberto ao público O evento reúne estrutura profissional de sinuca, torneio de atletas de alto nível e área interativa para o público O Liberal 22.05.26 9h23 Belém sedia exposição esportiva de Snooker Inglês com torneio de atletas ranqueados (Divulgação) Neste sábado (23), Belém recebe a exposição esportiva Snooker Inglês. A programação, que ocorre no Shopping Bosque Grão-Pará, reúne uma área de experimentação para os praticantes do esporte e um torneio exclusivo com competidores ranqueados na modalidade. O torneio é promovido pelo grupo Filosofia X, em parceria com espaço, e integra as comemorações do 14º aniversário do grupo, que também realizará ações filantrópicas na Vila da Barca. A programação está dividida em dois momentos, das 10h às 14h, o espaço estará aberto ao público para visitação e participação nas atividades recreativas. Já a partir das 14h até as 22h, ocorrerá o torneio direcionado a jogadores ranqueados da modalidade, promovendo disputas esportivas e interação entre atletas e admiradores da modalidade. VEJA MAIS Bruna Biancardi celebra Neymar na Copa e desabafa sobre pressão: 'Me preocupei com seu psicológico' A influenciadora destacou a resiliência do companheiro diante dos ataques e garantiu apoio integral da família nesta nova jornada rumo ao torneio Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo, anuncia os 26 convocados para o torneio Na segunda rodada, o adversário haitiano será a seleção brasileira, no dia 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia A estrutura do evento contará com três mesas profissionais de snooker inglês disponíveis na praça de alimentação do empreendimento, além de tacos, bolas oficiais e toda a ambientação necessária para partidas demonstrativas e competição oficial. Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque, pontua que a iniciativa reforça o compromisso do empreendimento em apoiar ações que promovam integração e experiências diferenciadas ao público. “Receber a programação fortalece o papel do shopping como espaço de convivência, cultura e entretenimento. Ficamos felizes em apoiar iniciativas que unem esporte, interação social e valorização da comunidade”, destaca. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes Snooker Inglês COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos 22.05.26 10h32 sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 FUTEBOL Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa 22.05.26 8h22 FUTEBOL Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno' O Espanhol conquistou 20 títulos comandando a equipe inglesa 22.05.26 8h47 GRATUITO Torneio de Snooker Inglês reúne atletas ranqueados e oferece espaço aberto ao público O evento reúne estrutura profissional de sinuca, torneio de atletas de alto nível e área interativa para o público 22.05.26 9h23