Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos O Liberal 22.05.26 10h32 Paraense vem de duas derrotas na organização (ED MULHOLLAND/USA TODAY SPORTS) Com duas derrotas seguidas no cartel, a paraense Amanda Lemos pode voltar ao octógono no próximo semestre. Segundo o site especializado Ag. Fight, o UFC encaminha o duelo entre a lutadora e a gaúcha Denise Gomes. O combate seria no dia 8 de agosto, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Amanda vem de duas derrotas na organização. Em março, perdeu para a canadense Gillian Robertson por decisão dos juízes, assim como na derrota para a estadunidense Tatiana Suarez, em setembro de 2025. Aos 39 anos, Amanda está consolidada na organização e ainda sonha com uma nova disputa de cinturão. Atualmente, a paraense é a sétima colocada no ranking do peso-palha feminino. VEJA MAIS Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate Venezuelana radicada em Barcarena conquista ouro no Muaythai e sonha chegar ao UFC A rotina de treinos, disciplina e superação transformou a vida da jovem Yuleidys Sorangel, de 15 anos. Natural da Venezuela e moradora de Barcarena há quatro anos, a atleta vem construindo uma trajetória de destaque no Muaythai e no Jiu-Jitsu, Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite Amanda está no UFC desde 2017. Na carreira, são 15 vitórias, seis derrotas e um empate. Já Denise é uma das apostas do UFC no MMA feminino. A lutadora do Rio Grande do Sul tem 26 anos e vem de quatro vitórias seguidas no Ultimate. A última foi por decisão contra Tecia Pennington, em novembro de 2025. No ranking da categoria, a gaúcha é a 12ª colocada. Assim, um triunfo sobre a paraense pode levá-la a uma posição mais alta na lista. Denise entrou no UFC em 2022 após participação no Contender Series, reality do presidente da organização, Dana White. Na ocasião, ela venceu a paraense Rayanne dos Santos. Duelo de strikers Se confirmada a luta, o combate pode ser um dos mais movimentados do card. Tanto Amanda quanto Denise são lutadoras com base na trocação e possuem a mão pesada. A paraense possui 53% das vitórias por nocaute, enquanto a gaúcha tem 58%. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mma ufc COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos 22.05.26 10h32 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 FUTEBOL Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa 22.05.26 8h22 FUTEBOL Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno' O Espanhol conquistou 20 títulos comandando a equipe inglesa 22.05.26 8h47 GRATUITO Torneio de Snooker Inglês reúne atletas ranqueados e oferece espaço aberto ao público O evento reúne estrutura profissional de sinuca, torneio de atletas de alto nível e área interativa para o público 22.05.26 9h23