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Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site

Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos

O Liberal
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Paraense vem de duas derrotas na organização (ED MULHOLLAND/USA TODAY SPORTS)

Com duas derrotas seguidas no cartel, a paraense Amanda Lemos pode voltar ao octógono no próximo semestre. Segundo o site especializado Ag. Fight, o UFC encaminha o duelo entre a lutadora e a gaúcha Denise Gomes. O combate seria no dia 8 de agosto, em Las Vegas, nos Estados Unidos. 

Amanda vem de duas derrotas na organização. Em março, perdeu para a canadense Gillian Robertson por decisão dos juízes, assim como na derrota para a estadunidense Tatiana Suarez, em setembro de 2025.

Aos 39 anos, Amanda está consolidada na organização e ainda sonha com uma nova disputa de cinturão. Atualmente, a paraense é a sétima colocada no ranking do peso-palha feminino.

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Amanda está no UFC desde 2017. Na carreira, são 15 vitórias, seis derrotas e um empate.

Já Denise é uma das apostas do UFC no MMA feminino. A lutadora do Rio Grande do Sul tem 26 anos e vem de quatro vitórias seguidas no Ultimate. A última foi por decisão contra Tecia Pennington, em novembro de 2025. No ranking da categoria, a gaúcha é a 12ª colocada. Assim, um triunfo sobre a paraense pode levá-la a uma posição mais alta na lista.

Denise entrou no UFC em 2022 após participação no Contender Series, reality do presidente da organização, Dana White. Na ocasião, ela venceu a paraense Rayanne dos Santos.

Duelo de strikers

Se confirmada a luta, o combate pode ser um dos mais movimentados do card. Tanto Amanda quanto Denise são lutadoras com base na trocação e possuem a mão pesada. A paraense possui 53% das vitórias por nocaute, enquanto a gaúcha tem 58%.

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