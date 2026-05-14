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Venezuelana radicada em Barcarena conquista ouro no Muaythai e sonha chegar ao UFC

A rotina de treinos, disciplina e superação transformou a vida da jovem Yuleidys Sorangel, de 15 anos. Natural da Venezuela e moradora de Barcarena há quatro anos, a atleta vem construindo uma trajetória de destaque no Muaythai e no Jiu-Jitsu,

Larissa Reis

A rotina de treinos, disciplina e superação transformou a vida da jovem Yuleidys Sorangel, de 15 anos. Natural da Venezuela e moradora de Barcarena há quatro anos, a atleta vem construindo uma trajetória de destaque no Muaythai e no Jiu-Jitsu, modalidades que mudaram sua relação com o esporte e também a forma de lidar com as relações interpessoais.

image Pará conquista três ouros e uma prata no Brasileiro de Muaythai durante a Copa Arnold Schwarzenegger
Ryan Silva, Riquelme Souza e Olga Carvalho venceram em suas categorias, enquanto que John Cruz foi o segundo melhor na Elite. Competição valeu pontos para o Sul-americano que será no Equador neste ano


image Com 25 lutas e estreias, Copa AS Combat abre calendário de competições do Muaythai no Pará
Competição reunirá atletas das categorias junior e adulto e tem chancela da IFMA (Federação Internacional de Muaythai), da CBMTT (Confederação Brasileira de Muaythai Tradicional) e da FMTTEPA (Federação de Muaythai Tradicional do Estado do Pará)



Antes de chegar ao Pará, Yuleidys viveu no Maranhão com a mãe. Ao se mudar para Barcarena ao lado do pai, Carlos Manuel Gonzalez, começou a buscar atividades que ajudassem no desenvolvimento pessoal. Segundo Carlos, a filha apresentava dificuldades de comportamento na escola e tinha problemas para lidar com conflitos.

“Ela fez um curso de matemática e depois pediu para praticar algum esporte. Começamos no Muaythai com o mestre Cobra e, depois de cinco meses, ela também entrou no Jiu-Jitsu. Ela se apaixonou pelo esporte”, contou.

De acordo com o pai, a transformação foi perceptível dentro e fora dos tatames.

“O esporte tornou ela muito mais disciplinada. Hoje não temos mais problema nenhum na escola e as notas melhoraram bastante também”, afirmou.

Atualmente, Yuleidys soma três anos de dedicação às artes marciais e já começa a colher resultados importantes. Neste ano, conquistou o título paraense da modalidade, garantindo vaga para disputar a Copa Brasil de Muaythai durante o Arnold Sports Festival South America, onde conquistou medalha de ouro na categoria até 54 kg após vencer a final por nocaute.

Apesar da conquista nacional, a adolescente afirma que o maior objetivo é continuar evoluindo dentro do esporte.

“Quero crescer cada vez mais no Muaythai, representar o Pará e o Brasil em competições maiores e futuramente seguir carreira no MMA para me tornar uma lutadora do UFC”, revelou.

A trajetória da atleta também destaca o papel do esporte como ferramenta de inclusão, disciplina e transformação social. Em meio aos desafios enfrentados por muitas famílias imigrantes, Yuleidys encontrou nas lutas um caminho de foco e novas oportunidades.

O desempenho da jovem ajudou ainda a fortalecer a participação da delegação paraense na Copa Brasil de Muaythai, competição em que o Pará conquistou o tricampeonato geral por equipes com 26 medalhas no total.

Com apenas 15 anos, a atleta Yuleidys desponta como uma das promessas das artes marciais no Pará e segue treinando com o objetivo de levar o nome de Barcarena para competições cada vez maiores.

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