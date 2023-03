Com 25 lutas e estreias, Copa AS Combat abre calendário de competições do Muaythai no Pará

A temporada oficial de competições do Muaythai no Pará será aberta neste domingo (26), a partir das 10h, com a realização da Copa AS Combat, na sede da FMTTEPA, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, com ingressos a R$ 20 no local do evento. Ao todo, serão 25 lutas entre as categorias junior e adulto, tanto no masculino, quanto no feminino.

A competição marca a abertura do calendário de competições da FMTTEPA (Federação de Muaythai Tradicional do Estado do Pará), que realiza o evento com a missão de promover a expansão do Muaythai no Pará, além do aprimoramento técnico da modalidade.

Em 2022, dentre as conquistas de 2022, uma das que mais chamou atenção foram as medalhas de ouro, prata e bronze dos paraenses Yuri Oliveira, Yara Almeida e Elias Guerreiro, respectivamente, pela Seleção Brasileira no Sul-Americano disputado em Montevidéu, no Uruguai.

"O pódio e as medalhas são apenas alguns dos resultados que o Muaythai do Pará gera nestes 10 anos desde que a FMTTEPA nasceu. Nosso objetivo é a formação social também, além de toda a qualidade de vida que o esporte proporciona. A Copa AS Combat reúne o caráter desportivo com o desenvolvimento interpessoal de cada atleta. É, de fato, uma competição que abre não só o calendário da federação, como também abre a visão dos participantes para uma nova vida", reforçou o presidente da FMTTEPA, Agnaldo Silva.

(Divulgação / FMTTEPA)

A 10ª edição da Copa AS Combat é uma realização da academia AS Combat e ocorrerá no ginásio da sede da FMTTEPA, na Rua Abelardo Conduru, 230 B, em Ananindeua, e conta com o apoio da Seel (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer). A chancela da competição é da IFMA (Federação Internacional de Muaythai), da CBMTT (Confederação Brasileira de Muaythai Tradicional) e da própria FMTTEPA (Federação de Muaythai Tradicional do Estado do Pará).

SERVIÇO:

Copa AS Combat

Endereço: Rua Abelardo Conduru, 230 B - Ananindeua/PA

Ingressos: R$ 20

Realização: AS Combat

Apoio: Seel

Chancela: IFMA, CBMTT e FMTTEPA