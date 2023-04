Pará conquista três ouros e uma prata no Brasileiro de Muaythai durante a Copa Arnold Schwarzenegger

O Pará brilhou no Campeonato Brasileiro de Muaythai 2023. Dono da segunda maior delegação, o estado deixou a competição com um saldo de quatro medalhas, sendo três de ouro e uma de prata. A competição foi realizada durante a Copa Arnold Schwarzenegger, maior evento multiesportivo da América do Sul, em São Paulo.

Ryan Silva, Riquelme Souza e Olga Carvalho venceram as categorias U23 67k, 81k e 57k, respectivamente, enquanto que John Cruz só foi superado na grande final da categoria Elite 75k. Após a boa participação, o muaythai paraense deixou São Paulo já mirando o próximo campeonato brasileiro.

Delegação paraense no Campeonato Brasileiro de Muaythai. (Divulgação)

"Mostramos que temos atletas excelentes e com bom desempenho em campeonatos. Isso reforça a visão de que teremos ainda mais atletas e mais medalhas no próximo campeonato. Nosso maior desafio é esse. Queremos levar lutadores para todas as 50 categorias do Brasileio para representar o nosso Estado, porque o Pará tem um altíssimo nível técnico. Em São Paulo, todos ficaram impressionados com os atletas paraenses. Não foi à toa que todos trouxeram medalhas. É isso que queremos. Nosso foco é a evolução sempre!", ressaltou Agnaldo Silva, presidente da FMTTEPA (Federação de Muaythai Tradicional do Estado do Pará).

A realização simultânea do campeonato durante a realização da Copa Arnold Schwarzenegger, permitiu aos atletas o contato de perto com outras modalidades como jiu-jitsu, Sanda, Karate, MMA e outras lutas. Os combates foram realizados entre os dias 14 e 16 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.

"Este ano, até porque tivemos a presença do ídolo Arnold, teve mais emoção, tanto para os atletas, como para os organizadores e o público em geral. Foram lutas excelentes, afinal, os melhores atletas do Brasil estiveram nessa disputa", disse Carlos Júlio Camacho, presidente da CBMTT (Confederação Brasileira de Muaythai Tradicional), que ainda comentou sobre a organização em entrevista à revista Tatame: "Como nossa sede é em Porto Alegre, há naturalmente uma dificuldade em organizar um evento desta magnitude de forma virtual, mas com o apoio das Federações, principalmente a do Pará, tudo ocorreu de forma positiva."