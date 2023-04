Paraense lutador de muaythai corre atrás do título inédito no Mundial da Tailândia, meca do esporte

Todo atleta profissional sonha em estar no topo, seja ele a qual modalidade pertencer. No mundo dos esportes individuais, esse desafio é ainda maior, quando requer, além do talento, dedicação, foco e concentração, regras que o paraense Yuri Oliveira conhece bem, desde que começou a praticar o Muay Thai, esporte de luta e muito contato físico, que tem na Tailândia o seu berço e maiores expoentes. É lá que Yuri vai testar os seus conhecimentos, durante o Campeonato Mundial, que será realizado entre os dias 4 a 13 de maio, em Bangkok.

E como toda história tem um começo, Yuri lembra com orgulho de seu início no esporte, através de um trabalho que ajuda muita gente a sair de situações de vulnerabilidade. "Sou fruto de um projeto social da FMTTEPA (Federação de Muaythai Tradicional do Estado do Pará), que abrange pessoas carentes. Fiz o meu primeiro treino e de primeira eu me apaixonei pelo esporte. Por ser muito competitivo, com sete meses de treino fiz minha primeira luta e desde esse dia venho me esforçando todos os dias", conta.

Yuri compôs a Seleção Brasileira ded Muay Thai, que disputou o Sulamericano, no Uruguai, em 2022. (Divulgação)

Tamanha dedicação logo rendeu bons frutos ao atleta, que hoje tem mais de 20 lutas e um currículo invejável, com títulos que vão desde um tricampeão paraense (2019, 2020, 2022), passando pelo campeonato brasileiro (2022) e um campeonato sul-americano (2022), entre outras conquistas. A coroação do esforço veio através de mais um reconhecimento no esporte, desta vez pela Confederação Brasileira de Muaythai Tradicional, que o convocou para o Mundial.

"Receber essa convocação sempre foi o meu sonho, então sempre me dediquei para buscar o 1º lugar nas competições, e graças a Deus e a minha dedicação esse dia chegou. Mesmo com toda a dificuldade, tenho fé que vai dar tudo certo, e eu estarei representando o Brasil e realizando mais um sonho do melhor jeito", reforça. Apesar disso, para custear o sonho, é preciso mais do que talento. Yuri recebe apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), mas ainda sim precisou recorrer a outras fontes de renda, a principal delas uma rifa, na qual ele vendeu a amigos, familiares e pessoas que o apoiam.

Parte das medalhas conquistadas por Yuri ao longo de seis anos de prática do Muay Thai. (Divulgação)

O sucesso foi total e os bilhetes já esgotaram. "A viagem tem um custo de praticamente quase 18 mil, mesmo com o apoio da Seel, é limitado o investimento por atleta, e o valor não cobre todos os gastos da viagem. Por isso eu resolvi fazer essa rifa, além de correr atrás de algum patrocínio para me ajudar com o valor que ainda falta alcançar", revela. Antes de desafiar os seus oponentes, Yuri tem tido um outro desafio, enquanto a mente se mantém concentrada no continente asiático, onde estarão, no mês que vem, os melhores lutadores de Muaythai do mundo.

"O campeonato tem um nível muito alto, mas independente de tudo estou bem confiante, pois confio no trabalho dos meus treinadores, e confio em mim, pois me dedico muito aos treinos assim com os meus treinadores se dedicam, e creio que Deus está no comando de tudo. Como tenho uma rotina bem corrida pois sou professor de muaythai, consigo fazer uma corrida pela parte da manhã e treino no horário de 19:30, e os treinos vão até umas 22:00 no máximo", encerra.