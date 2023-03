Brasileiro de Muay Thai Amador pode classificar paraenses para Mundial Amador que acontece na Itália

O Campeonato Brasileiro de Muay Thai Amador vai agitar o fim de semana de Canaã dos Carajás neste sábado (1), a partir das 9h30, no Ginásio Poliesportivo Antônio Chorão. A competição vai classificar os vencedores de cada categoria por quilo para o Campeonato Mundial Muay Thai Amador 2023, que acontece em Veneza, na Itália.

Representando Ananindeua, três atletas do bairro da Jaderlândia, vão rumo ao sudeste do Pará em busca da classificação para o Mundial, são eles: Gabriel Monteiro, que luta na categoria 61kg; João Gilberto, na categoria 70kg; e Everton Madeira , na categoria 57 kg



VEJA MAIS

Segundo o treinador dos atletas, Jean Rebelo, os treinos para o campeonato são diários, e as expectativas são grandes para as lutas contra atletas de outros estados. Caso classificados, os lutadores vão representar o Pará na Europa entre os dias 22 e 25 de junho deste ano.

“A parte mais difícil do treino é perder peso, mas o restante são treinos diários que eles estão acostumados. Os melhores resultados é o que a gente espera, e contra qualquer atleta os nossos lutadores darão suas melhores performances, claro, com muito respeito”, disse.

O Campeonato acontece em formato eliminatório, cada atleta deve lutar até quatro vezes, e o vencedor de cada luta avança até restarem os dois melhores de cada categoria.

“Na competição são trabalhadas as regras do Muay Thai, como as Oito Armas, onde se utiliza punhos, cotovelos, joelhos e pés. Não pode haver o golpe na nuca, damos também uma amenizada nos golpes baixos. Por exemplo, o lutador que recebe um chute nas regiões baixas, damos um tempo para ele se recuperar. Em alguns casos, como por exemplo, o rival insistir em golpes na região baixa, este pode ser punido até mesmo com uma desclassificação”, explica Jean Rebelo.



Ficha técnica

Campeonato Brasileiro de Muay Thai Amador 2023

Data: 1 de abril

Hora: 9h30

Local: Ginásio Poliesportivo Antônio Chorão, em Canaã dos Carajás