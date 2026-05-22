Fernando Diniz alcança maior invencibilidade de um técnico na história da Libertadores

O técnico Fernando Diniz alcançou uma marca histórica na Libertadores, tornando-se o treinador com a maior sequência invicta do torneio. O feito foi consolidado após o empate do Corinthians por 1 a 1 com o Peñarol, em Montevidéu.

Diniz atingiu 19 jogos consecutivos sem perder na competição continental. O perfil oficial do torneio celebrou o recorde, destacando as 12 vitórias e 7 empates registrados sob seu comando.

A invencibilidade de Diniz foi crucial para o Corinthians, que garantiu a liderança do Grupo E ao empatar no Uruguai. A equipe alvinegra manteve-se invicta na competição mesmo utilizando uma formação alternativa.

A impressionante campanha de Diniz na Libertadores

Na atual edição da Libertadores, Fernando Diniz segue invicto à frente do Corinthians. Até o momento, o time soma cinco partidas, com um desempenho de três vitórias e dois empates.

Os jogos do Corinthians na Libertadores sob o comando de Diniz incluem:

Peñarol 1 x 1 Corinthians - 21/05/2026

Independiente Santa Fe 1 x 1 Corinthians - 06/05/2026

Corinthians 2 x 0 Peñarol - 30/04/2026

Corinthians 2 x 0 Independiente Santa Fe - 15/04/2026

Platense 0 x 2 Corinthians - 09/04/2026

Resultados recentes e próximos desafios

No confronto mais recente, o Corinthians saiu atrás no placar, mas reagiu com um gol de Zakaria Labyad. Este tento encerrou um jejum de oito meses sem marcar para o jogador, sendo fundamental para o empate.

O resultado contra o Peñarol confirmou a ponta da chave e eliminou o time uruguaio da disputa por uma vaga no mata-mata. Agora, após assegurar o primeiro lugar do grupo na Libertadores, o Corinthians foca no Campeonato Brasileiro. A equipe de Diniz enfrentará o Atlético-MG buscando melhorar sua posição na tabela.