Fernando Diniz alcança maior invencibilidade de um técnico na história da Libertadores Na atuação edição, Diniz comandou o Corinthians em três vitórias e dois empates Estadão Conteúdo 22.05.26 10h33 Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Rodrigo Coca / Corinthians) O técnico Fernando Diniz alcançou uma marca histórica na Libertadores, tornando-se o treinador com a maior sequência invicta do torneio. O feito foi consolidado após o empate do Corinthians por 1 a 1 com o Peñarol, em Montevidéu. Diniz atingiu 19 jogos consecutivos sem perder na competição continental. O perfil oficial do torneio celebrou o recorde, destacando as 12 vitórias e 7 empates registrados sob seu comando. A invencibilidade de Diniz foi crucial para o Corinthians, que garantiu a liderança do Grupo E ao empatar no Uruguai. A equipe alvinegra manteve-se invicta na competição mesmo utilizando uma formação alternativa. A impressionante campanha de Diniz na Libertadores Na atual edição da Libertadores, Fernando Diniz segue invicto à frente do Corinthians. Até o momento, o time soma cinco partidas, com um desempenho de três vitórias e dois empates. Os jogos do Corinthians na Libertadores sob o comando de Diniz incluem: Peñarol 1 x 1 Corinthians - 21/05/2026 Independiente Santa Fe 1 x 1 Corinthians - 06/05/2026 Corinthians 2 x 0 Peñarol - 30/04/2026 Corinthians 2 x 0 Independiente Santa Fe - 15/04/2026 Platense 0 x 2 Corinthians - 09/04/2026 Resultados recentes e próximos desafios No confronto mais recente, o Corinthians saiu atrás no placar, mas reagiu com um gol de Zakaria Labyad. Este tento encerrou um jejum de oito meses sem marcar para o jogador, sendo fundamental para o empate. O resultado contra o Peñarol confirmou a ponta da chave e eliminou o time uruguaio da disputa por uma vaga no mata-mata. Agora, após assegurar o primeiro lugar do grupo na Libertadores, o Corinthians foca no Campeonato Brasileiro. A equipe de Diniz enfrentará o Atlético-MG buscando melhorar sua posição na tabela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fernando Diniz Libertadores invencibilidade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos 22.05.26 10h32 sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 FUTEBOL Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa 22.05.26 8h22 FUTEBOL Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno' O Espanhol conquistou 20 títulos comandando a equipe inglesa 22.05.26 8h47 GRATUITO Torneio de Snooker Inglês reúne atletas ranqueados e oferece espaço aberto ao público O evento reúne estrutura profissional de sinuca, torneio de atletas de alto nível e área interativa para o público 22.05.26 9h23