Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. Caio Maia 22.05.26 14h59 Remo foi notificado por agência financeira da CBF. (Márcio Nagano/ O Liberal) A Agência Nacional de Regularização e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão ligado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), notificou o Remo por problemas relacionados à prestação de contas referentes ao exercício financeiro de 2025. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pela assessoria de comunicação azulina. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Além do clube paraense, outras dez equipes receberam alertas da agência por pendências ligadas à divulgação de balanços financeiros. Entre os notificados estão quatro integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro: Palmeiras, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo. VEJA MAIS Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão Marcelo Rangel aponta fatores para desempenho em alto nível Goleiro do Remo destacou ainda a relação com a torcida, classificando como 'natural' a pressão Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim Os comunicados emitidos pela Anresf não são considerados graves. Segundo apurado, o objetivo da agência é fazer com que os clubes regularizem a situação documental e passem a seguir um padrão unificado de transparência financeira estabelecido pela CBF. A medida ocorre em meio à implantação do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), conhecido como Fair Play Financeiro da CBF. O mecanismo ampliou a fiscalização sobre obrigações contábeis e financeiras das equipes do futebol brasileiro. No caso do Remo, a irregularidade apontada pela Anresf envolve a ausência da publicação do balanço financeiro de 2025. O documento é obrigatório para os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro e deveria ter sido divulgado na página oficial de transparência da agremiação até o dia 30 de abril, prazo estipulado pela agência. Em contato com a reportagem, a assessoria de comunicação do clube informou que o balanço deve ser publicado ainda na tarde desta sexta-feira (22). Junto ao documento, o Remo também pretende divulgar um texto explicativo detalhando a evolução financeira da instituição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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