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Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros

Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

Caio Maia
fonte

Remo foi notificado por agência financeira da CBF. (Márcio Nagano/ O Liberal)

A Agência Nacional de Regularização e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão ligado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), notificou o Remo por problemas relacionados à prestação de contas referentes ao exercício financeiro de 2025. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pela assessoria de comunicação azulina.

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Além do clube paraense, outras dez equipes receberam alertas da agência por pendências ligadas à divulgação de balanços financeiros. Entre os notificados estão quatro integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro: PalmeirasVasco da Gama, Fluminense e Botafogo.

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Os comunicados emitidos pela Anresf não são considerados graves. Segundo apurado, o objetivo da agência é fazer com que os clubes regularizem a situação documental e passem a seguir um padrão unificado de transparência financeira estabelecido pela CBF.

A medida ocorre em meio à implantação do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), conhecido como Fair Play Financeiro da CBF. O mecanismo ampliou a fiscalização sobre obrigações contábeis e financeiras das equipes do futebol brasileiro.

No caso do Remo, a irregularidade apontada pela Anresf envolve a ausência da publicação do balanço financeiro de 2025. O documento é obrigatório para os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro e deveria ter sido divulgado na página oficial de transparência da agremiação até o dia 30 de abril, prazo estipulado pela agência.

Em contato com a reportagem, a assessoria de comunicação do clube informou que o balanço deve ser publicado ainda na tarde desta sexta-feira (22). Junto ao documento, o Remo também pretende divulgar um texto explicativo detalhando a evolução financeira da instituição.

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