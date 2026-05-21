Com contrato até o final de maio, Matheus Vargas detalha renovação: 'Gostaria de ficar' Volante está em negociação para ampliar o vínculo com o Paysandu até o final da temporada. Junior Cunha | Especial para O Liberal 21.05.26 19h10 Matheus Vargas soma 36 partidas com a camisa do Paysandu. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) De volta aos gramados após nove meses, o volante Matheus Vargas começa a pensar no futuro com a camisa do Paysandu. Afastado da equipe ainda em 2025 por conta de grave lesão no joelho, quando rompeu o ligamento cruzado em partida do Brasileirão, o meio-campista retornou na vitória em cima do Nacional do Amazonas, nessa quarta-feira, 20, pela ida da final da Copa Norte. Durante a reapresentação bicolor no CT Raul Aguilera, nesta quinta-feira, 21, Matheus Vargas revelou os planos para a sequência da trajetória vestindo azul celeste. Ele está no clube desde o início de 2025 e soma 36 partidas. Segundo ele, o novo contrato já está em discussão entre clube e staff. Na útlima semana, as tratativas foram retomadas, tudo com o aval dele, motivadas pelo desejo em seguir no Paysandu. "Isso está sendo conversado com o meu representante e o Marcelo (Sant'Ana, executivo de futebol do Paysandu). Deixei totalmente o meu representante a par disso. Lógico, com o meu aval, semana passada eles reiniciaram essa conversa de uma possível renovação. Com o meu aval, porque eu falei que gostaria de permanecer, gostaria de ficar", disse. Por conta da lesão, o contrato de Matheus Vargas foi renovado de forma automática com o Paysandu até o próximo dia 31 de maio. Agora, o desejo é ampliar por mais um período, indo, provavelmente, até o final da temporada. "A gente vai se ajustar, vai achar o melhor para mim, o melhor para o Paysandu, acredito que a gente consiga sim. É como eu falei nas minhas postagens, como falo em todas as minhas entrevistas, quero permanecer, tenho vontade de permanecer. Eu sou feliz aqui no Paysandu. Isso eu deixo bem claro, acho que desde o ano passado é muito visível". Interrupção Matheus Vargas relembrou ainda o drama vivido em 2025. Na 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ele deixou o jogo com o Amazonas com uma lesão no joelho. Após exames, ficou constatada ruptura no ligamento cruzado do joelho. O processo de recuperação levou nove meses, com cirurgia e fisioterapia. Além disso, mesmo liberado pelo departamento médico no primeiro trimestre de 2026, Matheus Vargas precisou passar por um intenso e cuidadoso trabalho para recuperar o condicionamento físico e não sofrer novas lesões ao retornar aos gramados. Para ele, a lesão aconteceu em um momento em que estava em alta com o Paysandu na temporada. Naquele período, inclusive, Vargas esteve perto de ser negociado com um clube do exterior, onde iria render uma quantia suficiente para o Papão quitar a dívida com o Toreense, de Portugal, e tirar a punição de transfer ban, que o impedia de registrar novos jogadores. "A minha passagem estava sendo boa no ano passado, inclusive tive a coisa da transferência. Assim, eu sou feliz aqui. Isso a gente vai ajustar (a renovação), acredito que vai ser um desfecho muito bom para mim, para o Paysandu e para toda a Fiel", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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