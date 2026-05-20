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CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário

Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20).

Caio Maia
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Remo enfrentará São Paulo no Mangueirão. (Crystian Jatene / Remo)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a alteração da data e do local da partida entre Remo e São Paulo, válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A mudança foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20).

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Inicialmente marcado para o sábado (30), às 19h30, no estádio Baenão, o confronto passou para o domingo (31), às 20h30, no Mangueirão.

A solicitação pela troca de estádio ocorre em meio às críticas envolvendo a estrutura e, principalmente, o gramado do Baenão. Na única partida disputada pelo Remo no local nesta edição da Série A, contra o Cruzeiro, jogadores, dirigentes e integrantes da comissão técnica mineira reclamaram das condições do campo.

O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, foi um dos mais duros nas avaliações após o confronto. “Esse campo não tem condições nenhuma para jogar. Esse gramado, muito sinceramente, acho que não é o padrão que queremos para o futebol brasileiro”, afirmou o treinador.

Internamente, o duelo diante do São Paulo é tratado pelo Remo como uma das partidas de maior visibilidade da temporada, tanto pela importância esportiva quanto pela exposição nacional. O confronto também marcará o encerramento da sequência de jogos antes da paralisação do calendário do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

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