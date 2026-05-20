CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). Caio Maia 20.05.26 18h54 Remo enfrentará São Paulo no Mangueirão. (Crystian Jatene / Remo) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a alteração da data e do local da partida entre Remo e São Paulo, válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A mudança foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Inicialmente marcado para o sábado (30), às 19h30, no estádio Baenão, o confronto passou para o domingo (31), às 20h30, no Mangueirão. A solicitação pela troca de estádio ocorre em meio às críticas envolvendo a estrutura e, principalmente, o gramado do Baenão. Na única partida disputada pelo Remo no local nesta edição da Série A, contra o Cruzeiro, jogadores, dirigentes e integrantes da comissão técnica mineira reclamaram das condições do campo. O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, foi um dos mais duros nas avaliações após o confronto. “Esse campo não tem condições nenhuma para jogar. Esse gramado, muito sinceramente, acho que não é o padrão que queremos para o futebol brasileiro”, afirmou o treinador. Internamente, o duelo diante do São Paulo é tratado pelo Remo como uma das partidas de maior visibilidade da temporada, tanto pela importância esportiva quanto pela exposição nacional. O confronto também marcará o encerramento da sequência de jogos antes da paralisação do calendário do futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 Futebol Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. 20.05.26 18h13 Futebol Remo pode ter o retorno de Gabriel Taliari contra o Athletico-PR, diz jornalista Segundo informação de Carlos Ferreira, neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos. 20.05.26 18h00 mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27