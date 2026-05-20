Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão O Liberal 20.05.26 12h48 Time azulino busca promover mais qualidade de vida (Reprodução / Remo) Em busca de promover o esporte e a qualidade de vida, o Remo anunciou nesta quarta-feira (20) o início das inscrições para a 1ª edição da Corrida Leão de Periçá. A prova será realizada em Belém, no dia 16 de agosto. O primeiro lote da corrida está disponível com promoção. Para sócio-torcedores, a inscrição fica no valor de R$ 85. Já para o público geral, o valor é de R$ 110, além da taxa do site. As inscrições devem ser feitas no correnterunning.com.br. O evento é direcionado a torcedores do clube azulino, atletas profissionais e amadores. A prova está marcada para iniciar às 6h, com largada e chegada no estádio Baenão. O percurso terá um total de 7 km, envolvendo várias ruas da capital paraense. Conforme a organização, o objetivo é incentivar a prática de atividades físicas e promover a qualidade de vida entre os torcedores. VEJA MAIS Marcelinho destaca união do elenco e vê Remo em evolução na temporada Lateral azulino aponta crescimento coletivo da equipe e acredita em sequência positiva antes da pausa no calendário Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. Tecnologia e inclusão Para garantir a confiabilidade dos resultados, a prova contará com um moderno sistema de cronometragem eletrônica por meio de chip. Os participantes também terão direito a um kit de corrida e medalhas para quem concluir o percurso. A corrida “Leão de Periçá” também terá categorias inclusivas, como Comunidade, PCDs (Pessoas com Deficiência) e idosos. Premiação Segundo a organização, os três primeiros colocados das categorias masculina e feminina serão premiados com troféus e premiação em dinheiro. Significado O termo “Leão de Periçá” é um dos apelidos pelos quais o Remo é conhecido. É uma homenagem um dos ídolos do clube, Carlos Ferreira Lopes, que ficou conhecido como Periçá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo corrida corrida leão de periçá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 Futebol Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas 19.05.26 20h06 Futebol Marcelinho destaca união do elenco e vê Remo em evolução na temporada Lateral azulino aponta crescimento coletivo da equipe e acredita em sequência positiva antes da pausa no calendário 19.05.26 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57