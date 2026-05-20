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Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém

Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão

O Liberal
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Time azulino busca promover mais qualidade de vida (Reprodução / Remo)

Em busca de promover o esporte e a qualidade de vida, o Remo anunciou nesta quarta-feira (20) o início das inscrições para a 1ª edição da Corrida Leão de Periçá. A prova será realizada em Belém, no dia 16 de agosto.

O primeiro lote da corrida está disponível com promoção. Para sócio-torcedores, a inscrição fica no valor de R$ 85. Já para o público geral, o valor é de R$ 110, além da taxa do site. As inscrições devem ser feitas no correnterunning.com.br. 

O evento é direcionado a torcedores do clube azulino, atletas profissionais e amadores. A prova está marcada para iniciar às 6h, com largada e chegada no estádio Baenão. O percurso terá um total de 7 km, envolvendo várias ruas da capital paraense. Conforme a organização, o objetivo é incentivar a prática de atividades físicas e promover a qualidade de vida entre os torcedores.

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Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 

Tecnologia e inclusão

Para garantir a confiabilidade dos resultados, a prova contará com um moderno sistema de cronometragem eletrônica por meio de chip. Os participantes também terão direito a um kit de corrida e medalhas para quem concluir o percurso.

A corrida “Leão de Periçá” também terá categorias inclusivas, como Comunidade, PCDs (Pessoas com Deficiência) e idosos.

Premiação

Segundo a organização, os três primeiros colocados das categorias masculina e feminina serão premiados com troféus e premiação em dinheiro.

Significado

O termo “Leão de Periçá” é um dos apelidos pelos quais o Remo é conhecido. É uma homenagem um dos ídolos do clube, Carlos Ferreira Lopes, que ficou conhecido como Periçá.

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