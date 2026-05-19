Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube

O Remo comunicou, na manhã desta terça-feira (19), a morte do benemérito Sérgio Augusto Zumero, profissional que marcou trajetória dentro do Leão Azul pelos serviços prestados ao departamento médico e às categorias de base do clube.

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Em nota oficial, o Remo lamentou a morte de Zumero e destacou a importância do profissional na história azulina. Sérgio Augusto integrou o departamento médico remista em diferentes períodos, chegando a ocupar o cargo de diretor da área em algumas ocasiões. Além disso, também atuava como colaborador frequente das divisões de base do clube.

“O Clube do Remo manifesta sentimentos aos familiares e amigos pela perda deste grande remista”, publicou o clube.

A diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento.