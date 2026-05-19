Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. Caio Maia 19.05.26 13h27 Remo lamenta a morte de Sérgio Zumero (Divulgação) O Remo comunicou, na manhã desta terça-feira (19), a morte do benemérito Sérgio Augusto Zumero, profissional que marcou trajetória dentro do Leão Azul pelos serviços prestados ao departamento médico e às categorias de base do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Em nota oficial, o Remo lamentou a morte de Zumero e destacou a importância do profissional na história azulina. Sérgio Augusto integrou o departamento médico remista em diferentes períodos, chegando a ocupar o cargo de diretor da área em algumas ocasiões. Além disso, também atuava como colaborador frequente das divisões de base do clube. “O Clube do Remo manifesta sentimentos aos familiares e amigos pela perda deste grande remista”, publicou o clube. A diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 Futebol Vitor Bueno celebra retorno ao time do Remo e mira duelo contra o Athletico-PR Meia voltou a ser titular após lesão na panturrilha, deu assistência na última rodada e projeta sequência decisiva no Mangueirão 18.05.26 20h11 Futebol Mayk valoriza vitória do Remo e celebra passo rumo à saída do Z4 Lateral destacou força do grupo após triunfo sobre a Chapecoense e afirmou que equipe azulina sobe 'degrau por degrau' na Série A 18.05.26 19h40 CONVOCADO Ex-Remo é surpresa entre os convocados da Seleção para a Copa de 2026 Weverton foi anunciado por Carlo Ancelotti e disputará sua segunda Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira 18.05.26 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02