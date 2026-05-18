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Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu

Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão

O Liberal
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Júlio César volta a treinar um time de Manaus e buscará o titulo em cima do Papão. Foto: Gustavo Souza / Águia (Foto: Gustavo Souza / Águia)

O Nacional-AM agiu rápido no mercado após a saída de Thiago Gomes e já tem um nome encaminhado para assumir o comando da equipe para a finald a Copa Norte contra o Paysandu e sequência da temporada. O escolhido é Júlio César Nunes, técnico que dirigia o Águia de Marabá e que também possui passagem recente pelo Manaus.

Nesta temporada, Júlio César esteve à frente do Águia de Marabá em 26 jogos, conquistando 13 vitórias em competições como Campeonato Paraense, Copa Norte e Copa Grão-Pará.

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Na Série D, o Águia faz campanha consistente e ocupa a vice-liderança do Grupo A1, com 12 pontos conquistados em sete partidas. Até agora, o Águia soma três vitórias, três empates e apenas uma derrota.

Estreia contra o Papão

Júlio César terá pela frente um compromisso decisivo logo na estreia. Na quarta-feira (20), o Nacional-AM enfrenta o Paysandu, no Mangueirão, em Belém, pela partida de ida da final da Copa Norte. Além da disputa regional, o clube amazonense segue na briga pela liderança do Grupo A1 da Série D.

Natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Júlio César Nunes tem 41 anos e começou a trajetória como treinador em 2018, no União Frederiquense. Desde então, passou por equipes como Glória, Hercílio Luz, União Rondonópolis, Passo Fundo, Moto Club e Joinville, antes de chegar à Tuna Luso, em 2023.

Em 2025, trabalhou por Manaus e Glória antes de retornar ao futebol paraense como coordenador técnico da Tuna. A segunda passagem pelo clube, no entanto, durou apenas três jogos, encerrada após a eliminação da equipe na segunda fase da Série D.

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