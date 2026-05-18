Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão O Liberal 18.05.26 22h02 Júlio César volta a treinar um time de Manaus e buscará o titulo em cima do Papão. Foto: Gustavo Souza / Águia (Foto: Gustavo Souza / Águia) O Nacional-AM agiu rápido no mercado após a saída de Thiago Gomes e já tem um nome encaminhado para assumir o comando da equipe para a finald a Copa Norte contra o Paysandu e sequência da temporada. O escolhido é Júlio César Nunes, técnico que dirigia o Águia de Marabá e que também possui passagem recente pelo Manaus. Nesta temporada, Júlio César esteve à frente do Águia de Marabá em 26 jogos, conquistando 13 vitórias em competições como Campeonato Paraense, Copa Norte e Copa Grão-Pará. VEJA MAIS Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. Mesmo derrotado fora de casa, Paysandu fecha rodada na liderança da Série C Resultados dos concorrentes mantêm o Papão na ponta da tabela após a sétima rodada do Brasileiro Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. Na Série D, o Águia faz campanha consistente e ocupa a vice-liderança do Grupo A1, com 12 pontos conquistados em sete partidas. Até agora, o Águia soma três vitórias, três empates e apenas uma derrota. Estreia contra o Papão Júlio César terá pela frente um compromisso decisivo logo na estreia. Na quarta-feira (20), o Nacional-AM enfrenta o Paysandu, no Mangueirão, em Belém, pela partida de ida da final da Copa Norte. Além da disputa regional, o clube amazonense segue na briga pela liderança do Grupo A1 da Série D. Natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Júlio César Nunes tem 41 anos e começou a trajetória como treinador em 2018, no União Frederiquense. Desde então, passou por equipes como Glória, Hercílio Luz, União Rondonópolis, Passo Fundo, Moto Club e Joinville, antes de chegar à Tuna Luso, em 2023. Em 2025, trabalhou por Manaus e Glória antes de retornar ao futebol paraense como coordenador técnico da Tuna. A segunda passagem pelo clube, no entanto, durou apenas três jogos, encerrada após a eliminação da equipe na segunda fase da Série D. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU Copa Norte nacional am COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02 Futebol Mesmo derrotado fora de casa, Paysandu fecha rodada na liderança da Série C Resultados dos concorrentes mantêm o Papão na ponta da tabela após a sétima rodada do Brasileiro 18.05.26 19h02 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 futebol Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. 17.05.26 19h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35