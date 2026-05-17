Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0 O Liberal 17.05.26 19h35 Treinador bicolor destacou problemas na arbitragem, mas disse que o time precisa corrigir erros (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) Fora de casa, o Paysandu amargou a primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Contra o Caxias, na sétima rodada da competição, o time bicolor fez uma partida abaixo da média e perdeu por 2 a 0. Além disso, o Bicola terminou o jogo na bronca com a arbitragem, que, em um lance confuso, expulsou Kleiton Pego. Após o duelo, o treinador Júnior Rocha comentou sobre a situação. "Eu tenho o costume de não falar da arbitragem, porque eu não sou o cara mais capacitado para fazer esse tipo de avaliação, mas hoje foi demais. Inclusive, não somos só nós que estamos reclamando. Eu vi o próprio diretor do Nacional, na Série D, reclamando do nível da arbitragem. Ontem e hoje, nós vimos algumas, como no jogo do Santos. A gente tem visto umas arbitragens, sim, desastrosas, e hoje não foi diferente. É nível muito baixo, muito baixo mesmo", declarou o técnico bicolor. Além do lance da expulsão, o Paysandu reclamou de um pênalti em um lance em que Ítalo foi derrubado na área e de faltas contrárias. Apesar disso, Júnior destacou que o time precisa corrigir os erros e evoluir para a sequência do campeonato. VEJA MAIS Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C 2026 O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem Torcida do Paysandu faz festa no Estádio Centenário antes de duelo contra o Caxias pela Série C Nas imagens, os torcedores aparecem entoando cânticos, levantando faixas e demonstrando apoio ao Papão momentos antes do confronto, marcado para as 16h Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão "Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que minimizar os nossos erros, porque, mesmo ele não dando esses lances, se a gente não tivesse tomado os dois gols, seria 0 a 0. A gente tem que olhar também para nós aqui, fazer as nossas correções e seguir adiante, que nós temos grandes desafios pela sequência do ano", completou o treinador. Passada a derrota, o Papão volta para casa e já pensa no Nacional. Na próxima quarta-feira (20), no Mangueirão, a equipe faz o primeiro jogo da final da Copa Norte e precisa da vitória para ir com a vantagem para a partida de volta, que será em Manaus. Por isso, a presença da torcida é importante para o clube. Segundo a última parcial, mais de 17 mil torcedores já garantiram ingressos para o duelo. Final da Copa Norte tem horário alterado e Mangueirão deve receber grande público CBF confirma mudança no início da partida entre Paysandu e Nacional-AM; venda de ingressos segue aberta para duelo em Belém "Não tenho dúvida de que a nação bicolor vai lotar o Mangueirão, vai fazer aquela atmosfera à qual nós estamos acostumados. E nós vamos estar preparados para fazer um grande jogo. Vai ser um jogo difícil, que vai ser muito competitivo, e nós temos que estar descansados, focados para a gente representar bem o nosso torcedor, essa torcida que tem nos ajudado muito até então", finalizou Júnior Rocha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0 17.05.26 19h35 futebol Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C 2026 O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem 17.05.26 18h05 FESTA BICOLOR Torcida do Paysandu faz festa no Estádio Centenário antes de duelo contra o Caxias pela Série C Nas imagens, os torcedores aparecem entoando cânticos, levantando faixas e demonstrando apoio ao Papão momentos antes do confronto, marcado para as 16h 17.05.26 16h07 Futebol Paysandu coloca invencibilidade à prova contra o Caxias para seguir no topo da Série C Embalado por sequência positiva e boa campanha, Papão encara equipe gaúcha neste domingo, no Centenário 17.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE A Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 17.05.26 10h00 CAMPEONATO BRASILEIRO Athletico-PR x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/05) pela Série A do Brasileirão Athletico-PR e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo 17.05.26 18h30 Futebol Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18. 17.05.26 8h00 futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00