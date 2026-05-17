Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo'

Fora de casa, o Paysandu amargou a primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Contra o Caxias, na sétima rodada da competição, o time bicolor fez uma partida abaixo da média e perdeu por 2 a 0. Além disso, o Bicola terminou o jogo na bronca com a arbitragem, que, em um lance confuso, expulsou Kleiton Pego. Após o duelo, o treinador Júnior Rocha comentou sobre a situação.

"Eu tenho o costume de não falar da arbitragem, porque eu não sou o cara mais capacitado para fazer esse tipo de avaliação, mas hoje foi demais. Inclusive, não somos só nós que estamos reclamando. Eu vi o próprio diretor do Nacional, na Série D, reclamando do nível da arbitragem. Ontem e hoje, nós vimos algumas, como no jogo do Santos. A gente tem visto umas arbitragens, sim, desastrosas, e hoje não foi diferente. É nível muito baixo, muito baixo mesmo", declarou o técnico bicolor.

Além do lance da expulsão, o Paysandu reclamou de um pênalti em um lance em que Ítalo foi derrubado na área e de faltas contrárias. Apesar disso, Júnior destacou que o time precisa corrigir os erros e evoluir para a sequência do campeonato.

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"Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que minimizar os nossos erros, porque, mesmo ele não dando esses lances, se a gente não tivesse tomado os dois gols, seria 0 a 0. A gente tem que olhar também para nós aqui, fazer as nossas correções e seguir adiante, que nós temos grandes desafios pela sequência do ano", completou o treinador.

Passada a derrota, o Papão volta para casa e já pensa no Nacional. Na próxima quarta-feira (20), no Mangueirão, a equipe faz o primeiro jogo da final da Copa Norte e precisa da vitória para ir com a vantagem para a partida de volta, que será em Manaus. Por isso, a presença da torcida é importante para o clube. Segundo a última parcial, mais de 17 mil torcedores já garantiram ingressos para o duelo.

"Não tenho dúvida de que a nação bicolor vai lotar o Mangueirão, vai fazer aquela atmosfera à qual nós estamos acostumados. E nós vamos estar preparados para fazer um grande jogo. Vai ser um jogo difícil, que vai ser muito competitivo, e nós temos que estar descansados, focados para a gente representar bem o nosso torcedor, essa torcida que tem nos ajudado muito até então", finalizou Júnior Rocha.