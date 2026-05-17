Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C 2026

O Paysandu conheceu a sua primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Jogando fora de casa, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), o time bicolor teve uma atuação abaixo da média, sofreu com o espaço cedido ao adversário e acabou derrotado pelo Caxias por 2 a 0. Os gols do Grená do Povo foram marcados por Ravanelli, no primeiro tempo, e Salatiel, na etapa complementar.

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Para o Bicola, a partida ficou marcada pelo desempenho abaixo do esperado e pela arbitragem, bastante contestada pela expulsão do atacante Kleiton Pego no segundo tempo.

Com o resultado, o Paysandu segue, provisoriamente, na liderança do campeonato, com 12 pontos, já que Brusque-SC e Amazonas-AM também perderam na rodada. Apenas o Guarani-SP, que joga contra o Ituano-SP ainda neste domingo, pode superar o Bicola. Já o Caxias somou pontos importantes e assumiu a sétima colocação, com 11.

Com a derrota, o Paysandu volta para casa e se prepara para enfrentar o Nacional-AM, pelo jogo de ida da final da Copa Norte. A partida ocorre na quarta-feira (20), no Mangueirão. Pela Série C, o próximo compromisso é contra o Floresta, em casa, na segunda-feira (25). Já o Caxias visita o Maranhão no sábado (23), no Castelão, em São Luís.

O jogo

Primeiro tempo

O jogo começou tenso, com muitas faltas, erros dos dois lados e até discussão entre as comissões técnicas e jogadores na beira do gramado logo aos 8 minutos, por conta de uma disputa de bola entre Kleiton Pego e Filipe Albuquerque. A arbitragem viu um braço do atleta bicolor no adversário e deu amarelo para o camisa 75 do Papão.

O primeiro lançamento para a área foi no primeiro minuto, em uma bola parada para o Bicola. Marcinho cobrou, Thayllon subiu e cabeceou para o gol, mas a bola passou por cima da trave e foi para fora.

Com pouca criatividade, sem uma referência na transição e muito aberto em campo, o Paysandu cedeu muito espaço para a equipe da casa, que, aos poucos, foi gostando do jogo e aproveitando os espaços. Até que, aos 22 minutos, o camisa 10 do Grená, Ravanelli, abriu o placar.

Calyson fez boa jogada pela direita. Livre, o jogador teve espaço para dominar e cruzar pelo alto para Ravanelli, que subiu e cabeceou para o fundo da rede bicolor, sem chance para Gabriel Mesquita.

À frente no placar, o Caxias se soltou mais na partida e passou a ocupar mais o campo bicolor. O time aproveitou os espaços deixados pelo Paysandu e tentou ampliar a vantagem com jogadas rápidas e trabalhadas, principalmente com Salatiel. Em um desses lances, o jogador lançou para a área para Roberto, que tentou dominar, mas foi cortado pela zaga do Papão.

Já próximo dos 40 minutos, Roberto adiantou a bola e mandou uma bomba para o gol. A bola subiu demais e passou por cima da trave de Gabriel Mesquita.

O Paysandu até tentava chegar com perigo, mas não tinha efetividade na finalização. O time ainda ensaiou uma reclamação de pênalti na reta final. Na jogada, a bola foi lançada para Ítalo, dentro da área, que estava marcado por Ianson. O jogador bicolor tentou girar, mas foi segurado pelo zagueiro. Os bicolores pediram penalidade máxima, mas a arbitragem mandou seguir.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Bicola até voltou melhor. Júnior fez algumas mudanças: colocou Brian no lugar de Henrico e, logo depois, aos 10 minutos, Thalyson, que deu um pouco mais de velocidade ao time.

Precisando do resultado, o Papão saiu para o jogo. Logo aos seis minutos, Kleiton Pego fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Ítalo, que parou na boa defesa do goleiro Busato. Mas o Caxias também estava ligado e, com o apoio da partida, respondeu rápido. Em contra-ataque, fez boa jogada, passou pela defesa, tirou de Gabriel Mesquita e chutou cruzado para o gol. Brian, em cima da linha, cortou e evitou o segundo do Grená.

A equipe de Júnior Rocha ainda apresentava dificuldades para finalizar. O time até passou a ocupar mais o campo adversário, mas sem efetividade. Em um desses lances, Thalyson, em boa jogada pela direita, chutou forte para o gol. O goleiro do Caxias, Busato, espalmou para frente e, na sobra, Edílson e Ítalo se enroscaram e perderam a chance.

Assim, aos 28 minutos, o Caxias chegou ao segundo gol. Jhonatan e Salatiel fizeram boa jogada. O camisa 9 do Grená do Povo chutou cruzado para o gol; a bola, caprichosamente, carimbou a trave e entrou, sem chances para Gabriel Mesquita, que apenas lamentou o lance.

A tentativa de reação bicolor ainda sofreu um golpe fatal aos 33 minutos. Em um lance confuso da arbitragem, o atacante Kleiton Pego, que já tinha cartão amarelo desde o primeiro tempo, levou um toque em uma disputa de bola. O árbitro aplicou o segundo amarelo ao jogador do Paysandu e o expulsou do jogo.

Com um homem a menos, o time bicolor tentou se segurar no jogo. Gabriel Mesquita ainda salvou o Papão em duas oportunidades. Na primeira, aos 43 minutos, o goleiro defendeu uma bomba de fora da área de Marcelo Freitas. Já na segunda, Salatiel cabeceou em cima do arqueiro do Bicola, que evitou o terceiro dos donos da casa, que saíram com a vitória.

Ficha técnica

Série C - Campeonato Brasileiro - 7ª rodada

Caxias-RS x Paysandu - 2 a 0

Data: 17/05/2026

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto (BA) e Antonielson Jesus da Silva (BA)

Gols: Ravanelli 22' 1T e Salatiel 28' 2T (Caxias)

Cartões amarelos: Luciano Taboca, Kleiton Pego (2x), Henrico e Júnior Rocha (Paysandu);

Cartão vermelho: Kleiton Pego (Paysandu)

Caxias: Busato, Felipe Albuquerque (Vitor Gabriel), Ianson, Maurício, Roberto, Grigor (Moraes), Matheus Nunes (Breno Santos), Ravanelli (Marcelo Freitas), Calyson (Jhonatan Ribeiro), Gaspar, Salatiel

Técnico: Marcelo Cabo

Paysandu: Gabriel Mesquita, Edílson, Castro, Bruno Bispo, Luciano Taboca, Pedro Henrique (Juninho), Henrico (Brian), Marcinho (Tiago índio), Thayllon(Thalyson), Kleiton Pego, Ítalo (Lucas Cardoso)

Técnico: Júnior Rocha