Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. O Liberal 18.05.26 14h06 Jogadores que Ancelotti deveria convocar segundo ChatGPT (O Liberal/via chatgpt) Faltando poucas horas para o anúncio oficial da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma pergunta domina rodas de conversa, programas esportivos e as redes sociais: afinal, quais seriam os 26 nomes ideais para defender o Brasil no Mundial? Com base no desempenho recente dos atletas, histórico em grandes competições, encaixe tático, perfil psicológico e estilo de jogo do técnico italiano Carlo Ancelotti, o ChatGPT montou sua convocação ideal para a Seleção Brasileira. A lista aposta em uma combinação entre jogadores experientes, atletas acostumados à pressão europeia, jovens decisivos e nomes considerados fundamentais para o equilíbrio emocional e tático da equipe. Entre os escolhidos, aparecem medalhões como Neymar, Casemiro e Marquinhos, além de nomes em alta no futebol mundial, como Vinícius Júnior, Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Os 26 convocados do ChatGPT para a Seleção Brasileira Goleiros Alisson Bento Ederson Defensores Marquinhos Gabriel Magalhães Bremer Léo Ortiz Carlos Augusto Wesley Danilo Alex Sandro Meio-campistas Bruno Guimarães João Gomes Casemiro Ederson Lucas Paquetá Andrey Santos Gerson Atacantes Vinícius Júnior Raphinha Matheus Cunha Gabriel Martinelli Endrick João Pedro Neymar Pedro O time titular ideal Na visão da inteligência artificial, Carlo Ancelotti teria um time equilibrado para atuar no tradicional esquema 4-3-3, com força física, intensidade e velocidade pelos lados. O time ideal seria: Alisson; Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Carlos Augusto; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Neymar ainda tem espaço? Mesmo convivendo com lesões recentes e questionamentos físicos, Neymar aparece entre os escolhidos do ChatGPT. A avaliação é que o camisa 10 ainda possui características raras dentro do futebol brasileiro. Segundo a análise da IA, o atacante do Santos poderia ser utilizado de maneira mais estratégica, sem carregar sozinho a responsabilidade criativa da Seleção. “O erro histórico do Brasil foi depender emocionalmente do Neymar. Com Ancelotti, ele poderia funcionar como peça de solução e não mais como único protagonista”, aponta a avaliação feita pela inteligência artificial. Quem ficou fora? Alguns nomes importantes acabaram fora da lista final. Entre eles estão Gabriel Jesus, Richarlison, Antony e Samuel Lino. Segundo a análise, o principal critério utilizado foi o encaixe tático dentro de um modelo de jogo mais competitivo e equilibrado, além da capacidade de suportar pressão em jogos decisivos de Copa do Mundo. Brasil pode chegar forte para a Copa? Na avaliação do ChatGPT, a Seleção Brasileira chega ao ciclo de 2026 com um elenco mais “copeiro” do que nas últimas edições do Mundial. A análise aponta que o Brasil possui hoje uma geração mais intensa fisicamente, mais acostumada ao futebol europeu e menos dependente de talento individual isolado. Além disso, Carlo Ancelotti é visto como um técnico capaz de organizar emocionalmente o grupo e fazer estrelas atuarem de maneira mais coletiva, característica considerada fundamental para conquistar uma Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo Seleção brasileira lista de convocados COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57