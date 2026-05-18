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Copa do Mundo de 2026: Veja quais serão os jogos do Brasil na primeira fase

Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio.

Caio Maia
fonte

Veja os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (ANDRÉ DURÃO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO)

A caminhada do Brasil rumo ao hexacampeonato já tem roteiro definido. Desde dezembro do ano passado a Seleção Brasileira conheceu os adversários da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio.

Os jogos da seleção brasileira na fase de grupos acontecerão em três cidades dos Estados Unidos: Nova York/Nova Jersey, Filadélfia e Miami.

Confira a agenda do Brasil na Copa do Mundo 2026:

  • 13 de junho (sábado), às 19h — Brasil x Marrocos — MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey
  • 19 de junho (sexta-feira), às 21h30 — Brasil x Haiti — Lincoln Financial Field, na Filadélfia
  • 24 de junho (quarta-feira), às 19h — Escócia x Brasil — Hard Rock Stadium, em Miami

Única seleção presente em todas as edições do Mundial, o Brasil tentará encerrar um jejum que já dura desde 2002, ano da conquista do pentacampeonato. A competição de 2026 será histórica por marcar a estreia do formato com 48 seleções, o que aumentará a duração do torneio para 39 dias e incluirá uma nova fase eliminatória, as 16ª de final, antes das oitavas.

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Durante o Mundial, a Seleção Brasileira ficará baseada no estado de Nova Jersey. A delegação treinará no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, e ficará hospedada no hotel The Ridge, em Basking Ridge.

O centro de treinamento pertence ao RB New York, equipe da MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos. Segundo a CBF, a escolha levou em consideração fatores logísticos e operacionais. O hotel da delegação fica a cerca de 15 minutos do CT e a aproximadamente 30 minutos do MetLife Stadium, palco da estreia brasileira na competição.

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