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Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM

Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time.

O Liberal
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Thiago Gomes deixa o Nacional às vésperas da final da Copa Verde. Foto: Reprodução/ instagram @thiagogomesfut (Imagem: Reprodução/ instagram @thiagogomesfut)

O técnico Thiago Gomes não seguirá no comando do Nacional-AM. A informação foi divulgada em primeira mão pela jornalista Larissa Balieiro, de Manaus. Apesar da saída não ter sido anunciada oficialmente, o treinador está próximo de acertar com o Confiança-SE, da Série C, para a sequência da temporada.

A despedida pode ter ocorrido após a derrota do Nacional por 1 a 0 para o Manauara, no último sábado (16), na Arena da Amazônia, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

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Com o resultado, o Naça perdeu a liderança do Grupo 1 justamente para o Manauara. O adversário chegou aos 15 pontos, enquanto o Nacional permaneceu com 13 e caiu para a segunda colocação. Apesar disso, os dois clubes seguem em boa situação na disputa por vaga na próxima fase.

Agora, o Nacional terá Júlio César Nunes como novo técnico. Gaúcho, ele é bastante conhecido no futebol paraense e estava comandando o Águia, de Marabá.

Balanço

Thiago Gomes chegou ao Nacional em fevereiro e deixa o clube após campanha positiva. Em 19 jogos no comando da equipe, conquistou 12 vitórias, quatro empates e sofreu três derrotas.

Além do desempenho na Série D, o treinador foi responsável por encerrar o maior jejum de títulos estaduais da história do clube. Em abril, o Nacional conquistou o Campeonato Amazonense diante do Amazonas e voltou a levantar a taça após 10 anos. O título foi o 44º estadual da história do Leão da Vila Municipal.

Thiago Gomes deixa o Nacional também classificado para a final da Copa Verde. O clube amazonense enfrentará o Paysandu na decisão, com o primeiro jogo marcado para quarta-feira (20), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

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