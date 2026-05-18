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Ex-Remo é surpresa entre os convocados da Seleção para a Copa de 2026

Weverton foi anunciado por Carlo Ancelotti e disputará sua segunda Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira

Hannah Franco
fonte

Ex-Remo é surpresa entre os convocados da Seleção para a Copa de 2026 (Lucas Figueiredo/CBF)

A lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026 trouxe uma surpresa com ligação direta ao futebol paraense. O ex-goleiro do Clube do Remo, Weverton foi anunciado por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18) e garantiu presença no grupo que disputará o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

Atualmente no Grêmio, o arqueiro de 38 anos disputará sua segunda Copa do Mundo. Weverton também integrou o elenco da Seleção Brasileira no Mundial do Catar, em 2022, e agora retorna ao grupo que tentará conquistar o hexacampeonato.

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Nascido no Acre, o goleiro tem uma trajetória marcada por passagens importantes no futebol brasileiro. Em 2007, Weverton atuou pelo Clube do Remo, antes de retornar ao Corinthians. O vínculo com o Leão Azul faz com que a convocação tenha repercussão especial entre os torcedores paraenses.

image Weverton esteve no Remo em 2007 (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Atualmente no Grêmio, o jogador vive boa fase na temporada e foi lembrado por Ancelotti para compor o trio de goleiros ao lado de Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Fenerbahçe.

A presença de Weverton entre os convocados chamou atenção porque o goleiro não havia sido utilizado com frequência por Carlo Ancelotti durante o ciclo preparatório para a Copa do Mundo. Ainda assim, a experiência e a regularidade do atleta pesaram na decisão do treinador italiano.

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