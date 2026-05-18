Ex-Remo é surpresa entre os convocados da Seleção para a Copa de 2026 Weverton foi anunciado por Carlo Ancelotti e disputará sua segunda Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira Hannah Franco 18.05.26 19h00 Ex-Remo é surpresa entre os convocados da Seleção para a Copa de 2026 (Lucas Figueiredo/CBF) A lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026 trouxe uma surpresa com ligação direta ao futebol paraense. O ex-goleiro do Clube do Remo, Weverton foi anunciado por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18) e garantiu presença no grupo que disputará o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá. Atualmente no Grêmio, o arqueiro de 38 anos disputará sua segunda Copa do Mundo. Weverton também integrou o elenco da Seleção Brasileira no Mundial do Catar, em 2022, e agora retorna ao grupo que tentará conquistar o hexacampeonato. VEJA MAIS Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deve deixar o Nacional-AM Bom ou ruim para o Papão? O Leão amazonense deve vir com técnico interino para o primeiro jogo da final da Copa Norte Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. Nascido no Acre, o goleiro tem uma trajetória marcada por passagens importantes no futebol brasileiro. Em 2007, Weverton atuou pelo Clube do Remo, antes de retornar ao Corinthians. O vínculo com o Leão Azul faz com que a convocação tenha repercussão especial entre os torcedores paraenses. Weverton esteve no Remo em 2007 (Ary Souza / Arquivo O Liberal) Atualmente no Grêmio, o jogador vive boa fase na temporada e foi lembrado por Ancelotti para compor o trio de goleiros ao lado de Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Fenerbahçe. A presença de Weverton entre os convocados chamou atenção porque o goleiro não havia sido utilizado com frequência por Carlo Ancelotti durante o ciclo preparatório para a Copa do Mundo. Ainda assim, a experiência e a regularidade do atleta pesaram na decisão do treinador italiano. A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Weverton copa do mundo Convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Vitor Bueno celebra retorno ao time do Remo e mira duelo contra o Athletico-PR Meia voltou a ser titular após lesão na panturrilha, deu assistência na última rodada e projeta sequência decisiva no Mangueirão 18.05.26 20h11 Futebol Mayk valoriza vitória do Remo e celebra passo rumo à saída do Z4 Lateral destacou força do grupo após triunfo sobre a Chapecoense e afirmou que equipe azulina sobe 'degrau por degrau' na Série A 18.05.26 19h40 CONVOCADO Ex-Remo é surpresa entre os convocados da Seleção para a Copa de 2026 Weverton foi anunciado por Carlo Ancelotti e disputará sua segunda Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira 18.05.26 19h00 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35