Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deve deixar o Nacional-AM

O técnico Thiago Gomes não deve seguirr no comando do Nacional-AM. A informação foi divulgada em primeira mão pela jornalista Larissa Balieiro, de Manaus. Apesar da saída não ter sido anunciada, o treinador está próximo de acertar com o Confiança-SE, da Série C, para a sequência da temporada.

A despedida pode ter ocorrido após a derrota do Nacional por 1 a 0 para o Manauara, no último sábado (16), na Arena da Amazônia, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Naça perdeu a liderança do Grupo 1 justamente para o Manauara. O adversário chegou aos 15 pontos, enquanto o Nacional permaneceu com 13 e caiu para a segunda colocação. Apesar disso, os dois clubes seguem em boa situação na disputa por vaga na próxima fase.

Balanço

Thiago Gomes chegou ao Nacional em fevereiro e deixa o clube após campanha positiva. Em 19 jogos no comando da equipe, conquistou 12 vitórias, quatro empates e sofreu três derrotas.

Além do desempenho na Série D, o treinador foi responsável por encerrar o maior jejum de títulos estaduais da história do clube. Em abril, o Nacional conquistou o Campeonato Amazonense diante do Amazonas e voltou a levantar a taça após 10 anos. O título foi o 44º estadual da história do Leão da Vila Municipal.

O destino do treinador deve ser o Confiança. O anúncio oficial da contratação pode ocorrer após o duelo da equipe sergipana contra o Maranhão, nesta segunda-feira (18), no estádio Batistão, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Thiago Gomes deixa o Nacional também classificado para a final da Copa Verde. O clube amazonense enfrentará o Paysandu na decisão, com o primeiro jogo marcado para quarta-feira (20), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.