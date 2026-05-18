Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deve deixar o Nacional-AM Bom ou ruim para o Papão? O Leão amazonense deve vir com técnico interino para o primeiro jogo da final da Copa Norte O Liberal 18.05.26 18h55 O técnico Thiago Gomes não deve seguirr no comando do Nacional-AM. A informação foi divulgada em primeira mão pela jornalista Larissa Balieiro, de Manaus. Apesar da saída não ter sido anunciada, o treinador está próximo de acertar com o Confiança-SE, da Série C, para a sequência da temporada. A despedida pode ter ocorrido após a derrota do Nacional por 1 a 0 para o Manauara, no último sábado (16), na Arena da Amazônia, pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Naça perdeu a liderança do Grupo 1 justamente para o Manauara. O adversário chegou aos 15 pontos, enquanto o Nacional permaneceu com 13 e caiu para a segunda colocação. Apesar disso, os dois clubes seguem em boa situação na disputa por vaga na próxima fase. Balanço Thiago Gomes chegou ao Nacional em fevereiro e deixa o clube após campanha positiva. Em 19 jogos no comando da equipe, conquistou 12 vitórias, quatro empates e sofreu três derrotas. Além do desempenho na Série D, o treinador foi responsável por encerrar o maior jejum de títulos estaduais da história do clube. Em abril, o Nacional conquistou o Campeonato Amazonense diante do Amazonas e voltou a levantar a taça após 10 anos. O título foi o 44º estadual da história do Leão da Vila Municipal. O destino do treinador deve ser o Confiança. O anúncio oficial da contratação pode ocorrer após o duelo da equipe sergipana contra o Maranhão, nesta segunda-feira (18), no estádio Batistão, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Thiago Gomes deixa o Nacional também classificado para a final da Copa Verde. O clube amazonense enfrentará o Paysandu na decisão, com o primeiro jogo marcado para quarta-feira (20), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU nacional-am Copa Norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Mesmo derrotado fora de casa, Paysandu fecha rodada na liderança da Série C Resultados dos concorrentes mantêm o Papão na ponta da tabela após a sétima rodada do Brasileiro 18.05.26 19h02 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deve deixar o Nacional-AM Bom ou ruim para o Papão? O Leão amazonense deve vir com técnico interino para o primeiro jogo da final da Copa Norte 18.05.26 18h55 futebol Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. 17.05.26 19h35 futebol Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem. 17.05.26 18h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35