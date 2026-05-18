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Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo

Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa.

O Liberal

O Campeonato Brasileiro Série A terá uma longa pausa em 2026 por conta da disputa da Copa do Mundo. Com início marcado para o dia 11 de junho, o principal torneio de seleções do planeta vai provocar a interrupção do calendário nacional por mais de 50 dias. Isso vai alterar a rotina de treinos do Remo, único clube paraense na disputa da Primeira Divisão. 

Por outro lado, os demais clubes paraenses que disputam o Brasileirão - Paysandu, Tuna Luso e Águia de Marabá - não terão a vida afetada. Segundo a CBF, apenas as séries A e B serão paralisadas. 

A pausa já está prevista no calendário oficial da CBF. O Brasileirão será interrompido após a 18ª rodada, restando apenas uma rodada para o encerramento do primeiro turno da competição, que conta com 38 jogos ao todo. A previsão é que os clubes da elite retornem aos gramados apenas na semana do dia 22 de julho, poucos dias após a final do Mundial.

Enquanto o futebol brasileiro sofrerá a interrupção no calendário, os principais campeonatos europeus não precisarão passar por ajustes. Isso porque o Mundial acontecerá justamente durante o tradicional período de férias do futebol europeu, mantendo o cronograma dos clubes do continente sem conflitos de datas.

O Campeonato Brasileiro de 2026 também terá um calendário ampliado, com início antecipado já no mês de janeiro, justamente para acomodar a pausa durante a Copa do Mundo.

A CBF ainda vai divulgar as datas e horários oficiais da última rodada antes da paralisação. Os confrontos da 18ª rodada serão:

Confira os jogos da 18ª rodada do Brasileirão:

  • Flamengo x Coritiba — 30/5 (sábado), às 16h (de Brasília), no Maracanã
  • Athletico-PR x Mirassol — 30/5 (sábado), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada
  • Grêmio x Corinthians — 30/5 (sábado), às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio
  • Bahia x Botafogo — 30/5 (sábado), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova
  • Remo x São Paulo — 30/5 (sábado), às 19h30 (de Brasília), no Baenão
  • Santos x Vitória — 30/5 (sábado), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro
  • Red Bull Bragantino x Internacional — 31/5 (domingo), às 11h (de Brasília), no Cícero Souza Marques
  • Vasco x Atlético-MG — 31/5 (domingo), às 16h (de Brasília), em São Januário
  • Palmeiras x Chapecoense — 31/5 (domingo), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque
  • Cruzeiro x Fluminense — 31/5 (domingo), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

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