Marcelinho destaca união do elenco e vê Remo em evolução na temporada

O bom momento vivido pelo Clube do Remo passa diretamente pela evolução coletiva da equipe nas últimas partidas. Um dos destaques recentes do Leão, o lateral Marcelinho comemorou a fase do time azulino e destacou a união do elenco como fator fundamental para a recuperação dentro das competições.

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Após oscilações no início do ano, o Remo conseguiu reagir e chega embalado por uma sequência positiva de resultados. Para Marcelinho, o grupo vinha apresentando boas atuações, mas faltava transformar desempenho em vitórias.

“É um momento muito bom que a gente está vivendo. A gente já buscava esse momento há tempos, mas não vinha conseguindo. Fazíamos boas apresentações, mas não conquistávamos o resultado”, afirmou.

O lateral também ressaltou o fortalecimento do ambiente interno no clube ao longo da temporada. Segundo ele, as dificuldades enfrentadas ajudaram o elenco a criar uma relação ainda mais forte.

“Creio que nosso time está ficando cada vez mais forte, mais unido, se tornando uma família. Isso dá para perceber dentro dos jogos”, comentou.

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Marcelinho vive uma das melhores fases desde que chegou ao clube. Atuando tanto na lateral quanto avançando ao ataque, o jogador vem sendo peça importante no esquema do técnico Léo Condé, tendo participado de 20 partidas em 2026, com um gol marcado.

O atleta revelou que recebeu liberdade da comissão técnica para explorar suas principais características em campo. “O professor Léo mostra muito para eu conduzir a bola e ir para cima. Essa é uma característica muito forte minha. Então eles pedem para eu fazer isso”, explicou.

Embora o momento seja de otimismo, a realidade azulina ainda preocupa. Hoje o time é o 18º na Série A, com 15 pontos. No próximo domingo os azulinos recebem o Athletico-PR, no Mangueirão, em jogo que pode ajudar o time a escapar do Z4 da competição.