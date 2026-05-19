Marcelinho destaca união do elenco e vê Remo em evolução na temporada Lateral azulino aponta crescimento coletivo da equipe e acredita em sequência positiva antes da pausa no calendário O Liberal 19.05.26 19h05 Marcelinho segue otimista quanto a reação azulina na Série A. (Thiago Gomes / O Liberal) O bom momento vivido pelo Clube do Remo passa diretamente pela evolução coletiva da equipe nas últimas partidas. Um dos destaques recentes do Leão, o lateral Marcelinho comemorou a fase do time azulino e destacou a união do elenco como fator fundamental para a recuperação dentro das competições. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Após oscilações no início do ano, o Remo conseguiu reagir e chega embalado por uma sequência positiva de resultados. Para Marcelinho, o grupo vinha apresentando boas atuações, mas faltava transformar desempenho em vitórias. “É um momento muito bom que a gente está vivendo. A gente já buscava esse momento há tempos, mas não vinha conseguindo. Fazíamos boas apresentações, mas não conquistávamos o resultado”, afirmou. O lateral também ressaltou o fortalecimento do ambiente interno no clube ao longo da temporada. Segundo ele, as dificuldades enfrentadas ajudaram o elenco a criar uma relação ainda mais forte. “Creio que nosso time está ficando cada vez mais forte, mais unido, se tornando uma família. Isso dá para perceber dentro dos jogos”, comentou. VEJA MAIS Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. VÍDEO: Marcelo Adnet pede convocação de Alef Manga, do Remo, para Copa do Mundo 2026 Humorista citou o atacante do Clube do Remo durante reação à convocação da Seleção Brasileira Vitor Bueno celebra retorno ao time do Remo e mira duelo contra o Athletico-PR Meia voltou a ser titular após lesão na panturrilha, deu assistência na última rodada e projeta sequência decisiva no Mangueirão Marcelinho vive uma das melhores fases desde que chegou ao clube. Atuando tanto na lateral quanto avançando ao ataque, o jogador vem sendo peça importante no esquema do técnico Léo Condé, tendo participado de 20 partidas em 2026, com um gol marcado. O atleta revelou que recebeu liberdade da comissão técnica para explorar suas principais características em campo. “O professor Léo mostra muito para eu conduzir a bola e ir para cima. Essa é uma característica muito forte minha. Então eles pedem para eu fazer isso”, explicou. Embora o momento seja de otimismo, a realidade azulina ainda preocupa. Hoje o time é o 18º na Série A, com 15 pontos. No próximo domingo os azulinos recebem o Athletico-PR, no Mangueirão, em jogo que pode ajudar o time a escapar do Z4 da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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