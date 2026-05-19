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Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21

Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo.

Caio Maia
fonte

Voleibol: Clube do Remo garante acesso a primeira divisão no CBI (Samara Miranda/ Ascom Remo)

O Remo garantiu o acesso à elite do voleibol brasileiro da categoria Sub-21. A equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-21 Masculino – Segunda Divisão, disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo.

A confirmação da medalha de bronze veio na vitória sobre o Clube Esportivo Salvador por 2 sets a 1. Depois de perder o primeiro set por 25 a 14, o Remo reagiu na partida e venceu os dois seguintes por 25 a 21 e 25 a 22, fechando o confronto e assegurando lugar no pódio.

Além da campanha coletiva, o Leão também teve representantes entre os principais destaques individuais do campeonato. O oposto Gilberto foi eleito o melhor da posição na competição, enquanto Kenzo Matsuura recebeu o prêmio de melhor líbero do torneio.

Comandada pelos técnicos Zeca e Junior Pedra, a equipe azulina encerrou a participação no CBI com quatro vitórias e apenas uma derrota em cinco partidas disputadas.

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