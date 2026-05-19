Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. Caio Maia 19.05.26 14h46 Voleibol: Clube do Remo garante acesso a primeira divisão no CBI (Samara Miranda/ Ascom Remo) O Remo garantiu o acesso à elite do voleibol brasileiro da categoria Sub-21. A equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-21 Masculino – Segunda Divisão, disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. A confirmação da medalha de bronze veio na vitória sobre o Clube Esportivo Salvador por 2 sets a 1. Depois de perder o primeiro set por 25 a 14, o Remo reagiu na partida e venceu os dois seguintes por 25 a 21 e 25 a 22, fechando o confronto e assegurando lugar no pódio. Além da campanha coletiva, o Leão também teve representantes entre os principais destaques individuais do campeonato. O oposto Gilberto foi eleito o melhor da posição na competição, enquanto Kenzo Matsuura recebeu o prêmio de melhor líbero do torneio. Comandada pelos técnicos Zeca e Junior Pedra, a equipe azulina encerrou a participação no CBI com quatro vitórias e apenas uma derrota em cinco partidas disputadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 19.05.26 15h48 Futebol Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. 19.05.26 14h46 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 Futebol Vitor Bueno celebra retorno ao time do Remo e mira duelo contra o Athletico-PR Meia voltou a ser titular após lesão na panturrilha, deu assistência na última rodada e projeta sequência decisiva no Mangueirão 18.05.26 20h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02