Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas O Liberal 19.05.26 20h06 As novas camisas lançadas pelo Clube do Remo, em parceria com a Volt. (Divulgação Remo) O Clube do Remo se pronunciou oficialmente nesta terça-feira (19) sobre os casos de injúria racial registrados contra os modelos que participaram da campanha de lançamento da nova camisa azulina. Em nota, o clube condenou os ataques e informou que já adotou medidas para responsabilizar os envolvidos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o Leão Azul, as mensagens preconceituosas recebidas nas redes sociais durante a divulgação do novo uniforme vão contra os princípios defendidos pela instituição. O clube ressaltou que atitudes racistas e discriminatórias precisam ser combatidas com firmeza, dentro e fora do esporte. A diretoria remista também informou que o departamento jurídico acompanha o caso junto às autoridades competentes para identificar os autores das ofensas. Além disso, o clube afirmou que está prestando suporte integral aos modelos alvo dos ataques. VEJA MAIS Marcelinho destaca união do elenco e vê Remo em evolução na temporada Lateral azulino aponta crescimento coletivo da equipe e acredita em sequência positiva antes da pausa no calendário Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. Na manifestação, o Remo reforçou ainda o compromisso com o respeito, a inclusão e o combate a qualquer forma de preconceito. Confira a nota do clube: "O Clube do Remo lamenta e repudia o ato de injúria racial sofrido pelos modelos durante a divulgação do lançamento da camisa 02 nas redes sociais. Reiteramos nosso total repúdio a todo e qualquer ato de racismo e discriminação. Tais condutas não condizem com os valores que defendemos dentro e fora de campo. A intolerância, o preconceito e a discriminação precisam ser combatidos de forma firme, seja no esporte ou em qualquer espaço da sociedade. O Clube está prestando todo o apoio necessário aos modelos envolvidos e já adota as medidas cabíveis, por meio do departamento jurídico e junto às autoridades competentes, para que o responsável seja devidamente responsabilizado." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo novas camisas do remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas 19.05.26 20h06 Futebol Marcelinho destaca união do elenco e vê Remo em evolução na temporada Lateral azulino aponta crescimento coletivo da equipe e acredita em sequência positiva antes da pausa no calendário 19.05.26 19h05 Futebol Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 19.05.26 15h48 Futebol Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. 19.05.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02