Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico

O Clube do Remo se pronunciou oficialmente nesta terça-feira (19) sobre os casos de injúria racial registrados contra os modelos que participaram da campanha de lançamento da nova camisa azulina. Em nota, o clube condenou os ataques e informou que já adotou medidas para responsabilizar os envolvidos.

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Segundo o Leão Azul, as mensagens preconceituosas recebidas nas redes sociais durante a divulgação do novo uniforme vão contra os princípios defendidos pela instituição. O clube ressaltou que atitudes racistas e discriminatórias precisam ser combatidas com firmeza, dentro e fora do esporte.

A diretoria remista também informou que o departamento jurídico acompanha o caso junto às autoridades competentes para identificar os autores das ofensas. Além disso, o clube afirmou que está prestando suporte integral aos modelos alvo dos ataques.

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Na manifestação, o Remo reforçou ainda o compromisso com o respeito, a inclusão e o combate a qualquer forma de preconceito.

Confira a nota do clube:

"O Clube do Remo lamenta e repudia o ato de injúria racial sofrido pelos modelos durante a divulgação do lançamento da camisa 02 nas redes sociais.



Reiteramos nosso total repúdio a todo e qualquer ato de racismo e discriminação. Tais condutas não condizem com os valores que defendemos dentro e fora de campo.



A intolerância, o preconceito e a discriminação precisam ser combatidos de forma firme, seja no esporte ou em qualquer espaço da sociedade.



O Clube está prestando todo o apoio necessário aos modelos envolvidos e já adota as medidas cabíveis, por meio do departamento jurídico e junto às autoridades competentes, para que o responsável seja devidamente responsabilizado."