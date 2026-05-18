VÍDEO: Marcelo Adnet pede convocação de Alef Manga, do Remo, para Copa do Mundo 2026

O atacante Alef Manga, do Clube do Remo, foi um dos nomes lembrados por Marcelo Adnet durante a transmissão ao vivo do Porta dos Fundos que reagiu à convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, anunciada nesta segunda-feira (18). Em tom bem-humorado, o artista montou sua “lista de convocação dos sonhos” e incluiu o principal destaque do Leão Azul.

Contratado pelo Remo para a atual temporada, Alef Manga vem sendo um dos principais jogadores do time azulino na Série A do Campeonato Brasileiro. Durante a live, o comentarista Rafael Saraiva elogiou o desempenho do atacante. “Muito bom!”, afirmou, recebendo a concordância de Adnet.

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Ao longo da transmissão, Marcelo Adnet voltou a mencionar o nome de Alef Manga e brincou que o técnico Carlo Ancelotti ainda poderia surpreender os torcedores com uma convocação inesperada do jogador remista.

O humorista também defendeu a convocação do goleiro Tadeu, do Goiás, que é apontado como “rival” de Marcelo Rangel, atual goleiro do Remo. Os dois atuaram juntos pelo time goiano e disputaram posição antes de seguirem caminhos diferentes no futebol brasileiro.

A live fez parte do projeto “Aquele Campeonato”, produção especial do Porta dos Fundos voltada à cobertura da Copa do Mundo de 2026.