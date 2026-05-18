VÍDEO: Marcelo Adnet pede convocação de Alef Manga, do Remo, para Copa do Mundo 2026 Humorista citou o atacante do Clube do Remo durante reação à convocação da Seleção Brasileira Hannah Franco 18.05.26 20h32 Atacante do Remo entra na “convocação dos sonhos” de Marcelo Adnet (Reprodução/Youtube e Instagram/Alef Manga) O atacante Alef Manga, do Clube do Remo, foi um dos nomes lembrados por Marcelo Adnet durante a transmissão ao vivo do Porta dos Fundos que reagiu à convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, anunciada nesta segunda-feira (18). Em tom bem-humorado, o artista montou sua “lista de convocação dos sonhos” e incluiu o principal destaque do Leão Azul. Contratado pelo Remo para a atual temporada, Alef Manga vem sendo um dos principais jogadores do time azulino na Série A do Campeonato Brasileiro. Durante a live, o comentarista Rafael Saraiva elogiou o desempenho do atacante. “Muito bom!”, afirmou, recebendo a concordância de Adnet. VEJA MAIS Mayk valoriza vitória do Remo e celebra passo rumo à saída do Z4 Lateral destacou força do grupo após triunfo sobre a Chapecoense e afirmou que equipe azulina sobe 'degrau por degrau' na Série A Ex-Remo é surpresa entre os convocados da Seleção para a Copa de 2026 Weverton foi anunciado por Carlo Ancelotti e disputará sua segunda Copa do Mundo com a camisa da Seleção Brasileira Ao longo da transmissão, Marcelo Adnet voltou a mencionar o nome de Alef Manga e brincou que o técnico Carlo Ancelotti ainda poderia surpreender os torcedores com uma convocação inesperada do jogador remista. O humorista também defendeu a convocação do goleiro Tadeu, do Goiás, que é apontado como “rival” de Marcelo Rangel, atual goleiro do Remo. Os dois atuaram juntos pelo time goiano e disputaram posição antes de seguirem caminhos diferentes no futebol brasileiro. A live fez parte do projeto “Aquele Campeonato”, produção especial do Porta dos Fundos voltada à cobertura da Copa do Mundo de 2026. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave alef manga convocação copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35