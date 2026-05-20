Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. O Liberal 20.05.26 18h13 Mangueirão deve receber quase 40 mil torcedores. (Marcelo Seabra / Ag. Pará) A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) montou um esquema especial para a final da Copa Norte 2026 entre Paysandu e Nacional-AM, marcada para esta quarta-feira (20), no Estádio Mangueirão, em Belém. A expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. De acordo com a Segup, a operação contará com 767 agentes das forças de segurança pública. O efetivo reúne integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Guarda Municipal de Belém, Polícia Científica do Pará, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e outros órgãos envolvidos na ação integrada. A partida está marcada para as 20h, mas os portões principais e o estacionamento do estádio serão liberados ao público a partir das 17h. Durante o evento, haverá atendimento da Delegacia do Torcedor e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). No trânsito, a pista do BRT na rodovia Augusto Montenegro funcionará normalmente, com orientação dos agentes. Após a partida, prevista para terminar às 22h, haverá mudanças no fluxo de veículos nas proximidades do Mangueirão para facilitar a saída do público. A avenida Transmangueirão terá sentido único em direção ao estádio antes do jogo, no trecho entre a avenida Centenário e o Portão F do estacionamento. Depois do apito final, o fluxo será invertido para a saída dos veículos. Já o acesso pela avenida Augusto Montenegro contará com liberação das duas faixas da direita no sentido Icoaraci-Entroncamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 Futebol Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. 20.05.26 18h13 Futebol Remo pode ter o retorno de Gabriel Taliari contra o Athletico-PR, diz jornalista Segundo informação de Carlos Ferreira, neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos. 20.05.26 18h00 mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27