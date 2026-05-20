Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) montou um esquema especial para a final da Copa Norte 2026 entre Paysandu e Nacional-AM, marcada para esta quarta-feira (20), no Estádio Mangueirão, em Belém. A expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio.

De acordo com a Segup, a operação contará com 767 agentes das forças de segurança pública. O efetivo reúne integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Guarda Municipal de Belém, Polícia Científica do Pará, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e outros órgãos envolvidos na ação integrada.

A partida está marcada para as 20h, mas os portões principais e o estacionamento do estádio serão liberados ao público a partir das 17h. Durante o evento, haverá atendimento da Delegacia do Torcedor e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

No trânsito, a pista do BRT na rodovia Augusto Montenegro funcionará normalmente, com orientação dos agentes. Após a partida, prevista para terminar às 22h, haverá mudanças no fluxo de veículos nas proximidades do Mangueirão para facilitar a saída do público.

A avenida Transmangueirão terá sentido único em direção ao estádio antes do jogo, no trecho entre a avenida Centenário e o Portão F do estacionamento. Depois do apito final, o fluxo será invertido para a saída dos veículos. Já o acesso pela avenida Augusto Montenegro contará com liberação das duas faixas da direita no sentido Icoaraci-Entroncamento.