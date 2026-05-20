Remo pode ter o retorno de Gabriel Taliari contra o Athletico-PR, diz jornalista

Ausente por lesão há quase um mês, o atacante Gabriel Taliari, do Remo, pode voltar a ser relacionado neste domingo, diante do Athletico-PR, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A apuração indica que o jogador já realiza atividades de transição física há alguns dias, mas ainda não está no condicionamento ideal. Neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos. Por isso, a presença do atacante na lista de relacionados ainda será definida pelo técnico Léo Condé em conjunto com o departamento médico do clube.

VEJA MAIS

A última partida de Taliari pelo Remo foi no dia 22 de abril, na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Dois dias depois, o clube informou que o atleta sofreu uma lesão grau III no músculo posterior da coxa direita.

Lesões musculares de grau III são consideradas graves e representam o estágio mais severo antes de uma possível intervenção cirúrgica. De acordo com informativo divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, esse tipo de lesão configura uma ruptura severa, envolvendo mais de 50% do músculo ou até mesmo a separação total entre músculo e tendão.

Taliari chegou ao Remo na reta final da primeira janela de transferências do ano e rapidamente ganhou destaque. Em oito partidas disputadas, o atacante marcou quatro gols — dois deles logo na estreia, na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, pelo Brasileirão.

Brasileirão

O Remo ainda fará mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo, marcada para começar no dia 31 de maio. O próximo compromisso será no domingo (24), às 16h, diante do Athletico-PR, no Mangueirão. Uma semana depois, no domingo (31), o Leão recebe o São Paulo, às 19h.

No momento, o Remo ocupa a 18ª colocação, com 15 pontos. Apesar disso, a equipe azulina está a apenas três pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.