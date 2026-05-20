Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo pode ter o retorno de Gabriel Taliari contra o Athletico-PR, diz jornalista

Segundo informação de Carlos Ferreira, neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos.

Caio Maia

Ausente por lesão há quase um mês, o atacante Gabriel Taliari, do Remo, pode voltar a ser relacionado neste domingo, diante do Athletico-PR, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A apuração indica que o jogador já realiza atividades de transição física há alguns dias, mas ainda não está no condicionamento ideal. Neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos. Por isso, a presença do atacante na lista de relacionados ainda será definida pelo técnico Léo Condé em conjunto com o departamento médico do clube.

VEJA MAIS

image Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém
Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão

image Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto
Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão

image Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico
Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas

A última partida de Taliari pelo Remo foi no dia 22 de abril, na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Dois dias depois, o clube informou que o atleta sofreu uma lesão grau III no músculo posterior da coxa direita.

Lesões musculares de grau III são consideradas graves e representam o estágio mais severo antes de uma possível intervenção cirúrgica. De acordo com informativo divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, esse tipo de lesão configura uma ruptura severa, envolvendo mais de 50% do músculo ou até mesmo a separação total entre músculo e tendão.

Taliari chegou ao Remo na reta final da primeira janela de transferências do ano e rapidamente ganhou destaque. Em oito partidas disputadas, o atacante marcou quatro gols — dois deles logo na estreia, na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, pelo Brasileirão.

Brasileirão

O Remo ainda fará mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo, marcada para começar no dia 31 de maio. O próximo compromisso será no domingo (24), às 16h, diante do Athletico-PR, no Mangueirão. Uma semana depois, no domingo (31), o Leão recebe o São Paulo, às 19h.

No momento, o Remo ocupa a 18ª colocação, com 15 pontos. Apesar disso, a equipe azulina está a apenas três pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário

Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20).

20.05.26 18h54

Futebol

Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte

Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio.

20.05.26 18h13

Futebol

Remo pode ter o retorno de Gabriel Taliari contra o Athletico-PR, diz jornalista

Segundo informação de Carlos Ferreira, neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos.

20.05.26 18h00

mais esportes

Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém

Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão

20.05.26 12h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão

Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase

20.05.26 8h00

futebol

Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto

Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão

20.05.26 11h36

FIQUE DE OLHO!

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira!

20.05.26 9h55

Futebol

Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube

Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento.

19.05.26 13h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda