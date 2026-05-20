Remo pode ter o retorno de Gabriel Taliari contra o Athletico-PR, diz jornalista Segundo informação de Carlos Ferreira, neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos. Caio Maia 20.05.26 18h00 Ausente por lesão há quase um mês, o atacante Gabriel Taliari, do Remo, pode voltar a ser relacionado neste domingo, diante do Athletico-PR, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Carlos Ferreira. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A apuração indica que o jogador já realiza atividades de transição física há alguns dias, mas ainda não está no condicionamento ideal. Neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos. Por isso, a presença do atacante na lista de relacionados ainda será definida pelo técnico Léo Condé em conjunto com o departamento médico do clube. VEJA MAIS Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão Remo repudia ataques racistas contra modelos de campanha e aciona setor jurídico Clube afirma que comentários ofensivos durante lançamento do novo uniforme não refletem os valores da instituição e garante apoio às vítimas A última partida de Taliari pelo Remo foi no dia 22 de abril, na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Dois dias depois, o clube informou que o atleta sofreu uma lesão grau III no músculo posterior da coxa direita. Lesões musculares de grau III são consideradas graves e representam o estágio mais severo antes de uma possível intervenção cirúrgica. De acordo com informativo divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, esse tipo de lesão configura uma ruptura severa, envolvendo mais de 50% do músculo ou até mesmo a separação total entre músculo e tendão. Taliari chegou ao Remo na reta final da primeira janela de transferências do ano e rapidamente ganhou destaque. Em oito partidas disputadas, o atacante marcou quatro gols — dois deles logo na estreia, na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, pelo Brasileirão. Brasileirão O Remo ainda fará mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo, marcada para começar no dia 31 de maio. O próximo compromisso será no domingo (24), às 16h, diante do Athletico-PR, no Mangueirão. Uma semana depois, no domingo (31), o Leão recebe o São Paulo, às 19h. No momento, o Remo ocupa a 18ª colocação, com 15 pontos. Apesar disso, a equipe azulina está a apenas três pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 Futebol Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. 20.05.26 18h13 Futebol Remo pode ter o retorno de Gabriel Taliari contra o Athletico-PR, diz jornalista Segundo informação de Carlos Ferreira, neste momento, Taliari teria condições de atuar por cerca de 20 minutos. 20.05.26 18h00 mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27