Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D

O Águia de Marabá visita o Imperatriz-MA neste sábado (23) em busca da vitória para encaminhar a classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre às 19h30, no estádio Frei Epifânio D’Abadia. A tarefa não será fácil, já que o time paraense passa por uma reformulação na comissão técnica após a saída de Júlio César para o Nacional-AM.

Luís Carlos Winck, que estava no Brasiliense-DF, é o novo treinador da equipe e fará a sua estreia à frente do clube. Na coletiva de apresentação, o técnico falou sobre a importância do jogo contra o Imperatriz e o trabalho que inicia à frente do clube. Segundo ele, inicialmente, contou com a ajuda da antiga comissão técnica para colher informações e trabalhar com o time, além de resgatar a motivação.

"Nesse momento, nós temos que conversar bastante com o grupo, passar coisas boas, mexer um pouquinho com o brio deles, porque houve uma queda de rendimento nesses últimos jogos. E nós temos que buscar elevar esse nível de novo. De que maneira? Conversando bastante, transmitindo confiança, fazendo-os acreditar que realmente podem melhorar mais e manter uma regularidade melhor", destacou o novo treinador.

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Para o jogo, o Azulão não poderá contar com Bruno Limão, um dos principais jogadores da equipe. Atualmente, o Águia é o segundo colocado do Grupo A5, com 12 pontos, atrás do Trem-AP, que tem 14. O time vem de derrota para a Tuna Luso, que ocupa a quarta posição, com nove pontos.

Já o Imperatriz é o terceiro colocado, também com nove pontos. A equipe maranhense também perdeu na sétima rodada, para o Tocantinópolis-TO, e busca uma reação em casa para não deixar a classificação escapar.

Formato

A Série D deste ano adotou um novo formato. Com 96 times, seis vão subir para a Série C do próximo ano. Na primeira fase, os quatro melhores de cada grupo avançam para a segunda, onde iniciam os confrontos mata-mata. Quem avançar para a terceira fase estará garantido, pelo menos, na disputa da Quarta Divisão de 2027 — esse resultado, para o Águia de Marabá, é muito importante, já que o time não conseguiu garantir a vaga pelo Estadual.

Os vencedores dos confrontos das próximas etapas vão avançando até a final. Vale destacar que o campeão terá direito a uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.