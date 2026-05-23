Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão O Liberal 23.05.26 9h00 Treinador chegou nesta semana para substituir Júlio César que foi para o Nacional (Ascom | Águia de Marabá) O Águia de Marabá visita o Imperatriz-MA neste sábado (23) em busca da vitória para encaminhar a classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre às 19h30, no estádio Frei Epifânio D’Abadia. A tarefa não será fácil, já que o time paraense passa por uma reformulação na comissão técnica após a saída de Júlio César para o Nacional-AM. Luís Carlos Winck, que estava no Brasiliense-DF, é o novo treinador da equipe e fará a sua estreia à frente do clube. Na coletiva de apresentação, o técnico falou sobre a importância do jogo contra o Imperatriz e o trabalho que inicia à frente do clube. Segundo ele, inicialmente, contou com a ajuda da antiga comissão técnica para colher informações e trabalhar com o time, além de resgatar a motivação. "Nesse momento, nós temos que conversar bastante com o grupo, passar coisas boas, mexer um pouquinho com o brio deles, porque houve uma queda de rendimento nesses últimos jogos. E nós temos que buscar elevar esse nível de novo. De que maneira? Conversando bastante, transmitindo confiança, fazendo-os acreditar que realmente podem melhorar mais e manter uma regularidade melhor", destacou o novo treinador. VEJA MAIS Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão Para o jogo, o Azulão não poderá contar com Bruno Limão, um dos principais jogadores da equipe. Atualmente, o Águia é o segundo colocado do Grupo A5, com 12 pontos, atrás do Trem-AP, que tem 14. O time vem de derrota para a Tuna Luso, que ocupa a quarta posição, com nove pontos. Já o Imperatriz é o terceiro colocado, também com nove pontos. A equipe maranhense também perdeu na sétima rodada, para o Tocantinópolis-TO, e busca uma reação em casa para não deixar a classificação escapar. Formato A Série D deste ano adotou um novo formato. Com 96 times, seis vão subir para a Série C do próximo ano. Na primeira fase, os quatro melhores de cada grupo avançam para a segunda, onde iniciam os confrontos mata-mata. Quem avançar para a terceira fase estará garantido, pelo menos, na disputa da Quarta Divisão de 2027 — esse resultado, para o Águia de Marabá, é muito importante, já que o time não conseguiu garantir a vaga pelo Estadual. Os vencedores dos confrontos das próximas etapas vão avançando até a final. Vale destacar que o campeão terá direito a uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes águia de marabá série d COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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